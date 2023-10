Les étrangers victimes dans l'offensive du Hamas en Israël

Paris, France | AFP | mercredi 11/10/2023 - Des dizaines d'étrangers ont été tués, pris en otage ou ont disparu depuis l'attaque samedi du mouvement islamiste Hamas contre Israël qui a fait plus de 1.200 morts côté israélien.



Quelque 250 d'entre eux participaient à une rave party dans le désert près de la frontière avec la bande de Gaza, lorsqu'ils ont été attaqués.



Voici un état des lieux mercredi, selon les dernières informations publiques.



- THAÏLANDE: 20 morts, 14 otages -

Vingt Thaïlandais ont péri sur le territoire israélien, selon Bangkok, treize autres blessés et 14 enlevés. Environ 30.000 Thaïlandais travaillent en Israël, essentiellement comme ouvriers agricoles.



- ETATS-UNIS: au moins 14 morts, des otages -

Le président américain Joe Biden a confirmé mardi la mort d'au moins 14 compatriotes, ajoutant savoir "désormais que des citoyens américains font partie de ceux qui sont détenus par le Hamas".



- FRANCE: 10 morts, 18 disparus -

La France déplore 10 morts et 18 disparus, dont "plusieurs enfants (...) probablement enlevés" par le Hamas, a annoncé mercredi la Première ministre Elisabeth Borne.



- NEPAL: 10 morts, un disparu -

Dix Népalais ont été tués, selon l'ambassade du Népal à Tel-Aviv. Quatre autres sont hospitalisés et le "contact perdu" avec un cinquième. Israël accueillait 265 étudiants népalais dont 17 logeaient dans le kibboutz Alumim (sud), ciblé par l'attaque.



- ARGENTINE: 7 morts, 15 disparus -

Buenos Aires a confirmé la mort de sept Argentins et la disparition de 15 autres. Parmi eux figurent deux frères, Iair et Eitan Horn, a déclaré leur père, craignant qu'ils n'aient été "enlevés et emmenés à Gaza".



- RUSSIE: 4 morts, 6 disparus -

L'ambassade de Russie à Tel Aviv a confirmé mardi la mort de quatre binationaux russo-israéliens. Elle a aussi fait état de six Russes portés disparus.



- UKRAINE: 3 morts, 6 disparus -

Trois Ukrainiens ont été tués et neuf blessés, selon Kiev, qui évoque également six disparus chez ses ressortissants.



- CANADA: 3 morts et 3 disparus -

Ottawa a dit mercredi avoir eu connaissance de la mort de trois Canadiens et de la disparition de trois autres.



- ROYAUME-UNI: des morts et des disparus -

Les familles ont confirmé la mort de deux Britanniques : Nathanel Young, 20 ans, servant dans l'armée israélienne et tué à la frontière avec Gaza, et Bernard Cowan, un Ecossais.



Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré mardi, sans précisions, qu'un "nombre important d'Israélo-Britanniques" avaient été "d'une manière ou d'une autre pris dans les atrocités terroristes".



Selon la BBC, 17 Britanniques, dont des enfants, sont morts ou disparus, chiffre non confirmé par le gouvernement. Parmi eux, sont évoqués un photographe, dont la famille pense qu'il est mort, et un Britannique qui résidait en Israël depuis deux ans et assurait samedi la sécurité de la rave party.



- PHILIPPINES: 2 morts, 3 disparus -

L'ambassade des Philippines en Israël a annoncé la mort d'une femme de 33 ans et d'un homme de 42 ans dans l'attaque d'un kibboutz à la frontière de Gaza et d'une autre personne non identifiée. Elle dénombre trois disparus.



- PEROU: 2 morts, 3 disparus -

Le Pérou a fait état mardi de la mort de deux ressortissants. Trois autres sont portés disparus.



- BRESIL: 2 morts -

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a confirmé mardi la mort de deux Israélo-Brésiliens.



- ESPAGNE: 1 mort -

Une ressortissante espagnole, ayant également la nationalité israélienne, a été tuée, a annoncé mercredi Madrid.



- CAMBODGE: 1 mort -

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a confirmé la mort d'un étudiant cambodgien.



- AUSTRALIE: 1 mort -

L'Australie a déploré mercredi la mort d'une de ses ressortissantes dans l'attaque du Hamas.



- CHILI: 1 mort, 1 disparu -

La communauté juive du Chili a annoncé la mort d'une ressortissante, non confirmée par les autorités. Une résidente du kibboutz Kissufim est portée disparue, selon le ministère des Affaires étrangères chilien.



- AZERBAIDJAN: 1 mort -

Un Azerbaïdjanais a trouvé la mort, selon Bakou.



- AUTRICHE: 1 mort, 2 disparus -

Vienne a annoncé mercredi qu’un des trois Israélo-Autrichiens portés disparus a été retrouvé mort.



- ALLEMAGNE: plusieurs otages -

Plusieurs Allemands, ayant la double nationalité, font partie des otages, selon Berlin.



Le ministère des Affaires étrangères n'a pas commenté l'enlèvement présumé d'une Germano-Israélienne de 22 ans, Shani Louk, qui était à la rave party et que sa mère dit avoir identifiée "inconsciente, dans la voiture de Palestiniens" dans une vidéo sur les réseaux sociaux.



Par ailleurs, la soeur d'une Berlinoise de 22 ans a évoqué la mort de cette dernière lundi soir. La famille n'a toutefois pas reçu de confirmation officielle.



- MEXIQUE: 2 otages -

Deux Mexicains sont séquestrés, selon Mexico.



- Les pays déplorant des disparus -

De sources officielles, les pays suivants déplorent la disparition d'un ou plusieurs de leurs ressortissants : Paraguay (deux), Colombie (deux), Tanzanie (deux), Italie (deux), Sri Lanka (deux) et Irlande (un).



Par ailleurs, une Panaméenne qui était portée disparue a été retrouvée vivante, selon son pays.