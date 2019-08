Les étoiles de Teva i Tai ont brillé au Te Hura Nui

PUNAAUIA, le 25 août 2019 - Magnifique prestation vendredi soir de la troupe Teva i Tai de Heimoana Metua, au Tahiti Ia Ora Beach Resort. Avec son thème portant sur les étoiles et le firmament, cette troupe de la Presqu’île de Tahiti a emporté les convives dans la magie de son spectacle.



Que la jeunesse se réconcilie avec sa culture, voici le message que véhicule le groupe Teva i Tai, à travers son spectacle qui porte sur les étoiles et le firmament.



Même s’il n’a pas été primé au Heiva i Tahiti, le groupe de danse de Heimoana Metua a réussi à emporter les convives du Te Hura Nui dans la magie de son spectacle, à travers la beauté de ses costumes et de ses chorégraphies.



Quatre tableaux aussi dynamiques les uns que les autres ont été proposés au public, dans une ambiance assez conviviale. Il faut dire que c’est ce qui fait le charme de ce festival de danse.



Vendredi, pour la dernière soirée du Te Hura Nui, le public retrouvera la prestation de Tere’ori, vainqueur dans la catégorie Hura Ava Tau (Amateur) au Heiva i Tahiti. Ce sera également l’occasion pour le jury du concours du meilleur couple de danseurs de rendre son verdict.