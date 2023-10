Les essais nucléaires racontés aux élèves de Moorea

Moorea, le 2 octobre 2023 - La pièce de théâtre Les Champignons de Paris a été jouée vendredi, sur le site Pererau de Moorea, devant près de 150 élèves du collège de Paopao et du lycée agricole de Opunohu. Comme à leur habitude, les comédiens de la compagnie du Caméléon ont réussi à toucher le cœur du jeune public en racontant l’histoire et les conséquences néfastes des essais nucléaires.



La compagnie du Caméléon continue de présenter sa pièce de théâtre Les Champignons de Paris pour raconter l’histoire de la période des essais nucléaires en Polynésie française de 1966 à 1996. Vendredi dernier, la pièce a cette fois-ci été jouée devant près de 150 élèves du lycée agricole de Opunohu et du collège de Paopao sur le site Pererau de l’association Puna Reo Piha’e’ina à Moorea. Les trois comédiens – Guillaume Gay, Tuarii Tracqui et Teuru Tepa – ont joué leur rôle à merveille puisque les jeunes élèves de l’île Sœur ont visiblement été très touchés par cette période sombre de l’histoire de la Polynésie, dont ils n’ont souvent pas ou peu connaissance.



“Les essais nucléaires sont un sujet très important pour les jeunes scolarisés, car cela a touché une certaine tranche de la population. C’est un sujet tabou dont on ne parle pas dans les familles. C’est du coup important d’en parler aux jeunes générations afin qu’elles sachent ce qui s’est réellement passé et qu’elles puissent être averties pour la suite”, explique Louisa Thémal, présidente de la compagnie du Caméléon. Alors que la place de ce thème dans les programmes scolaires fait toujours autant débat dans la sphère politique locale, les membres de la compagnie souhaitent pour leur part apporter à travers le théâtre des compléments d’information dans les écoles. “On pense que c’est une très bonne idée que cela soit présenté dans les manuels scolaires. On va dire que le fait de représenter une pièce de théâtre nous permet de créer une émotion vive sur place et de donner la sensation aux élèves de vivre les scènes comme elles ont pu se passer. Quand on apprend dans un livre, on va dire que c’est la tête et l’intellect qui sont sollicités. On analyse et on comprend. Avec le théâtre par contre, on parle directement dans le cœur. Le théâtre ne vient pas pour remplacer le cours d’histoire, mais pour le compléter”, assure Louisa Thémal.



Les enseignants notent aussi l’importance de traiter davantage ce sujet dans les classes, à l’image de Jennifer Tehuritaua, professeure de français et d’anglais au lycée agricole de Opunohu. “Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Ils savent rarement ce qui s’est passé. C’était donc l’occasion de leur faire découvrir cette pièce. C’est important puisque ce sont des témoignages des gens qui ont vécu la situation durant cette période. Ce ne sont pas juste des écrits issus des livres. Ces témoignages donnent encore plus de poids à cette représentation auprès des élèves. Je pense aussi que le thème des essais nucléaires n’est pas suffisamment traité dans les programmes scolaires”, constate-t-elle.



Cette dernière assure que le sujet des essais nucléaires sera ensuite débattu dans sa classe avec ses élèves. Les comédiens ont pour leur part fait une autre représentation samedi soir, toujours sur le site Pererau, devant un public adulte conquis.

Tamatea Tamata-Chavez, en 1re STAV au lycée agricole de Opunohu : “Je me suis aussi senti concerné” “Je n’ai rien trouvé de négatif dans la pièce. Je veux dire que la pièce était bien organisée et que les acteurs ont bien joué leur rôle. Ils arrivent à bien capter l’attention du public. J’ai bien aimé la partie durant laquelle les comédiens ont montré que le gouvernement a caché des choses. J’ai grandi avec mes grands-parents. Mon papi a travaillé là-bas. Il m’a raconté par exemple qu’on les emmenait sous des plateformes et qu’il y avait des essais souterrains. Il est mort d’un cancer à l’âge de 73 ans alors que j’étais âgé de 11 ans. J’ai appris avec le temps que son décès était dû aux essais nucléaires. J’ai été touché par la pièce de théâtre. Je me suis aussi senti concerné. Je voyais que ce qui s’était passé n’était pas bien. Je n’ai pas de remords aujourd’hui puisque ça fait partie du passé. Il ne faut toutefois pas que cette partie de notre histoire soit oubliée. Il faut juste en tirer les bonnes leçons. Les jeunes qui veulent être dirigeants à l’avenir doivent faire attention à leurs décisions et à leurs actes.”

Kahina-Sarah Charlopin, en 2nde GT au lycée agricole de Opunohu : “Ma vision sur cette période est désormais différente” “J’ai trouvé cette pièce très intéressante et très émouvante. À la fin de la représentation, il y a eu beaucoup de partages avec le public. On voyait que les jeunes étaient touchés par le fait que leur histoire ait été racontée. On sentait leur émotion. C’était éprouvant. Je savais un peu qu’il y a eu des essais nucléaires en Polynésie, mais je ne savais pas que la population n’était pas au courant des conséquences et qu’on lui avait menti. Je viens de l’apprendre avec cette pièce de théâtre. On apprend beaucoup de choses. C’est intéressant. J’ai aimé la partie de la pièce dans laquelle certaines personnes ont commencé à se manifester et à se rebeller contre les essais nucléaires. Ils ont réalisé à ce moment-là qu’on leur a menti. C’était compliqué de se rebeller contre toute une population, surtout lorsque tu es tout seul avec ta propre opinion. Il y avait en fait beaucoup d’influences à cette époque, comme on a pu le voir dans la pièce. Ma vision sur cette période des essais nucléaires est désormais différente. Je trouve que ce qui a été fait est atroce. Il faut éviter que cela se reproduise.”

Gadyaleine Charlopin, en 2nde GT au lycée de Opunohu : “Je pense qu’on n’en parle pas assez” “Je trouve que c’était un sujet très important pour la Polynésie vu que cela fait partie de son histoire. Je pense qu’on n’en parle pas assez. C’est choquant. C’est vrai que les essais ont permis à la Polynésie de se développer. Il y a toutefois eu des points négatifs. La preuve, c’est qu’on retrouve aujourd’hui des maladies qui sont des conséquences de ces essais nucléaires. Les poissons ont même été malades. Toute la pièce de théâtre, du début à la fin, m’a touchée. Je trouve que les comédiens ont été très professionnels. Ils ont très bien joué leur rôle. J’ai entendu parler de l’histoire des essais nucléaires en classe de 3e. Notre professeur d’histoire nous avait parlé par exemple de la date du début et de la fin des essais nucléaires. Il nous a également dit que cela a permis à la Polynésie de se développer, mais qu’il y a eu des avantages et des inconvénients. Les côtés négatifs ne sont justement pas souvent évoqués. Je trouve que c’est mieux de découvrir ce sujet à travers le théâtre. On a pu comprendre les acteurs et ressentir leurs émotions. On comprend mieux aussi la pièce de théâtre ainsi que les effets sur les gens. Je trouve que l’histoire des essais nucléaires est triste, car cela a gâché beaucoup de choses. Il y avait des gens qui ne méritaient pas de vivre pendant cette période.”

