Les esprits s'échauffent dans le monde du foot

Tahiti, le 18 mai 2020 - La Fédération tahitienne de football a acté samedi l'arrêt de tous les championnats sans attribuer de titre de champion et sans descentes de la Ligue 1 vers la Ligue 2. Des décisions qui agitent les réseaux sociaux depuis ce week-end et sont loin de faire l'unanimité auprès des clubs.



Le football grand perdant du confinement et de la crise sanitaire. Alors que l'ensemble des fédérations sportives amorce sa reprise, la Fédération tahitienne de football (FTF) a acté samedi l'arrêt de l'ensemble de ses championnats, suite à une réunion de consultation avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Les classements ont également été figés à la date du 17 mars, mais la FTF a décidé de n'attribuer aucun titre de champion cette saison et de n'acter aucune descente de la Ligue 1 vers la Ligue 2, tout en maintenant les montées en première division.



Ce classement de Ligue 1, figé au 17 mars, place l'AS Pirae en tête du championnat de Ligue 1, devant l'AS Vénus et l'AS Tiare Tahiti. Et en bas de tableau, on retrouve l'AS JT, dixième et dernier avec 22 points au compteur, à un point de l'AS Central Sports, neuvième du championnat, et à trois points de l'Olympic Mahina, en position de premier non relégable.



Les descentes non validées en Ligue 2 permettent ainsi à l'AS JT, club présidé par Thierry Ariiotima, qui est également le patron de la FTF, de sauver la place de son club parmi l'élite du foot polynésien. Contacté hier, l'intéressé n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Ce dernier a néanmoins indiqué qu'une conférence de presse sera organisée mercredi pour "calmer les esprits" après ces décisions prises par la FTF.