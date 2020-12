Les espoirs de la natation brillants à Toulouse

MEETING NATIONAL – TOULOUSE 19 et 20 décembre CAF - Fédération Tahitienne de Natation 🔥Nouvelle qualification aux...

Le but était de "rythmer la saison" et "de valider des qualifications pour les prochains championnats de France jeunes et juniors". Les objectifs fixés par Sylvain Roux, directeur technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN), avant le déplacement en métropole de dix jeunes espoirs de 11 à 16 ans, ont été remplis.Du rythme, les nageurs tahitiens en ont en effet trouvé ce week-end à l'occasion du meeting national de Toulouse qui a rassemblé quelques-uns des meilleurs espoirs de la discipline.L'occasion de se mesurer à une concurrence plus rude, deux mois après les championnats de Polynésie en petit bassin, pour ces dix jeunes, dont neuf sont actuellement au Centre d'accession et de formation (CAF) de Tahiti.Pour ce qui est des objectifs de qualification, sur les dix nageurs engagés au meeting, quatre ont réussi les minimas requis pour les championnats de France jeunes ou juniors. D'abord Heimaruiti Bonnard, 11 ans, du club de Fenua Sauvetage Natation, s'est qualifiée pour les France jeunes sur les 50 et 100 m nage libre grâce à des temps de 29"53 et 1'05"14. Ensuite il y a eu Lili Paillisse, 13 ans, du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) qui a validé son ticket pour les championnats de France jeunes sur le 1 500 m nage libre avec un chrono de 19'35"91, nouvelle marque de référence en Polynésie pour cette catégorie d'âge.Si les filles ont été brillantes, les garçons l'ont également été dans le grand bain toulousain. Nael Roux, 14 ans, du CNP a validé deux qualifications pour les championnats de France juniors. La première sur le 1 500 m nage libre avec un chrono de 17'15"51, la seconde sur le 800 m nage libre en signant la meilleure performance polynésienne des 14 ans avec un temps de 8'59"67.Mais le grand bonhomme de ce week-end toulousain se nomme Teherearii Oopa, 12 ans, seul espoir du voyage à ne pas faire partie du CAF. Le nageur de I Mua Natation a battu à quatre reprises les meilleures performances nationales de sa catégorie d'âge. Sur le 50 m papillon, le jeune prodige a amélioré deux fois la meilleure marque nationale avec pour commencer 28"91 en série, avant d'aller plus vite en finale avec un temps de 28"72. Pas vraiment rassasié, le jeune sprinter a remis ça sur le 100 m papillon. En série, Oopa avait réalisé un chrono de 1'05"57 et établissait la nouvelle marque de référence nationale. Avant, encore une fois, d'aller plus vite en finale en signant un temps de 1'05"03.