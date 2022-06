Les espoirs de l'athlétisme répondent présents à Saipan

Tahiti, le 21 juin 2022 - Pour la première journée des épreuves d'athlétisme à Saipan, lundi, les jeunes espoirs ont répondu présents en décrochant trois médailles. Au lancer du poids, Vaihina Doucet et Loveleina Wong Sang se sont toutes les deux invitées sur le podium en terminant respectivement deuxième et troisième du concours. Et sur le 800 mètres, Estelle Gentily, 16 ans, s'est offerte une médaille d'argent.



Pas de faux départ pour les Tahitiens au Oleai Sports Complex de Saipan, où les épreuves d'athlétisme ont débuté, lundi. Une première journée de compétition ponctuée déjà par trois médailles pour le clan polynésien qui disait compter sur ses lanceurs et ses coureurs du demi-fond et du fond. Au lancer du poids tout d'abords, les protégées de Tumatai Dauphin, Loveleina Wong Sang, 20 ans, et Vaihina Doucet, 21 ans, étaient particulièrement attendues et ces dernières ont répondu présentes.



Grâce à un lancer à 13,18 mètres, Doucet, médaillée de bronze aux Samoa en 2019, s'est emparée cette fois-ci de l'argent. Et Loveleina Wong Sang, diminuée par une blessure à l'ischio gauche, a décroché le bronze avec un meilleur lancer mesuré à 12,32 mètres. "Peu importe les circonstances, elles ont su répondre présent pour la Polynésie", s'est félicité leur mentor, Tumatai Dauphin, sur les réseaux sociaux. L'or au poids féminin est revenue à la Tongienne Ata Tuutafaiva avec un jet à 15,60 mètres.

La surprise Estelle Gentilly sur le 800 mètres Si Vaihina Doucet et Loveleina Wong Sang représentaient de bonne chance de médaille, Estelle Gentilly, tout juste 16 ans, a de son côté surpris tout son monde sur le 800 mètres. En retrait au départ du premier tour de piste, la jeune athlète de Tamarii Punaruu a effectué une belle remontée en fin de course pour arracher la médaille d'argent grâce à un temps de 2'25"25, en coiffant au poteau la Calédonienne, Charlotte Michel. Et la Papou, Scholastica Herman s'est elle imposée avec 7 secondes d'avance sur la Tahitienne.



Pour les autres Tahitiens engagés lors de cette première journée en athlétisme, le sprinter, Arnaud Chang, 17 ans,s'est classé 17e des séries du 100 mètres avec un temps de 12"00 et rate la qualification pour la suite de la compétition pour 21 centièmes. Et au saut en longueur Chang a terminé 6e du concours (6,30 mètres) et son compatriote, Teaiki Lenoir, 19 ans, l'a devancé d'une place en terminant 5e (6,34 mètres).

Les performances des athlètes tahitiens pour cette première journée Lancer du poids féminin (4 kg)

Vaihina Doucet : 2e, 13,18 mètres

Loveleina Wong Sang : 3e, 12,32 mètres



800 mètres féminin

Estelle Gentilly : 2e en 2'25"25



100 mètres masculin

Arnaud Chang : 17e des séries en 12"00



Saut en longueur masculin

Teaiki Lenoir : 5e, 6,34 mètres

Arnaud Chang : 6e, 6,30 mètres

