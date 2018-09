Les entreprises polynésiennes parient sur les objets connectés

"dans tous les domaines, que ce soient les câbles, les interrupteurs, les éclairages, les climatisations, les batteries de voiture... Nous servons surtout les professionnels et les particuliers pour leurs gros projets"

"nous avons cette perspective depuis les débuts de l'entreprise. Pour prendre l'exemple de l'éclairage, dès le début des années 90 nous participions à l'introduction des premières ampoules basse consommation pour le grand public. Plus récemment, nous avons été les premiers à introduire les LED dans l'éclairage public, avec les éclairages du Port Autonome il y a près de 10 ans. Il y a trois ans, nous avons décidé d'arrêté de commercialiser les lampes fluorescentes en faveur, encore une fois, des LED qui sont plus économes et ont enfin une efficacité lumineuse satisfaisante. Mais on voit que pour les commercialiser en masse, il a fallu attendre que la technologie devienne assez mature."

"trop peu efficaces pour intéresser les entreprises, donc nous ne les commercialisons pas encore. Mais nous surveillons ce marché"

"Il s'agit de tout ce nouveau matériel connecté au travers de l'Internet des objets. En résumé, tous les systèmes de commande et de sécurité peuvent être automatisés et gérés à distance, même depuis un smartphone ! L'ensemble de ces technologies est regroupé sous le nom de "domotique". Notre premier client à avoir testé un système domotique est la Banque de Tahiti, avec des détecteurs de présence et des éclairages intelligents. Le système éteint automatiquement les lumières dans les salles vides, règle leur puissance selon la luminosité de la pièce, l'entreprise a la possibilité de les contrôler à distance... On atteint énormément d'économies avec cette technologie. Et les derniers systèmes peuvent aussi s'appliquer aux climatisations, aux systèmes de sécurité, aux prises électriques et d'autres systèmes encore."

"En prenant l'exemple des climatisations, les nouvelles machines plus économes arrivent à générer jusqu'à 30% d'économies par rapport aux anciens modèles. En y ajoutant ces systèmes de contrôle domotique, on pourra gagner encore 20% d'économies supplémentaires. Et nous ne sommes qu'au début d'une révolution de la production et des usages de l'électricité. On voit les entreprises chinoises qui investissent énormément, les géants américains comme Tesla qui innovent de façon radicale... Nous serons là pour accompagner les entreprises polynésiennes dans cette transition"