Les entrepreneurs ont le moral et prévoient des embauches

"Les prévisions d’investissement à un an sont également favorablement orientées et contribuent légèrement à l’amélioration de l’ICA

Selon les premiers résultats de l’enquête de conjoncture, l’activité économique est en nette hausse au deuxième trimestre 2018 et s’accompagne d’une amélioration des prévisions de recrutements. La situation de trésorerie des entreprises ayant répondu demeure positive, bénéficiant de délais de paiement satisfaisants, dans un contexte de prix et de charges toujours stables".

"Pour le trimestre à venir, les chefs d’entreprise s’attendent à bénéficier d’une activité toujours dynamique qui devrait les amener à accélérer le rythme des embauches. Ils prévoient également une consolidation de leur trésorerie grâce à un meilleur recouvrement des délais de paiement de leur clientèle",

Après un premier trimestre en demi-teinte, l’indicateur du climat des affaires (ICA) se redresse de +2,3 points au deuxième trimestre 2018 et s’établit à 110,5, niveau supérieur à sa moyenne de longue période, indique l'institut d'émission d'outre-mer (IEOM). Cette évolution s’explique par l’appréciation positive des chefs d’entreprise quant à leur activité sur le trimestre passé et sur les prochains mois. Les anticipations sur leurs situations de trésorerie sont positives et soutiennent la hausse de l’ICA.", note l'institut d'émission d'outre mer . "complète la publication de l'IEOM.