Les entrepreneurs invités à élire leurs représentants à la CCISM le 27 juin

Tahiti, le 15 mars 2023 – Les entrepreneurs de Polynésie sont appelés à élire leurs représentants à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers le 27 juin prochain. Les membres de la CCISM seront élus pour une durée de cinq ans.



Les élections consulaires de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers auront lieu le 27 juin prochain. Les entrepreneurs de de Polynésie sont ainsi invités à voter pour le renouvellement des membres de la chambre, élus pour cinq ans. Le corps électoral est divisé en quatre collèges : industrie, commerce, service et métiers. Chaque électeur doit voter exclusivement pour l'une des listes de son collège. La date limite de dépôt des listes est fixée au 8 avril. Pour prétendre à la fonction de membre de la CCISM, il faut être soit une personne physique inscrite depuis au moins cinq ans au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers, soit représenter une personne morale, dont l'entreprise est elle aussi immatriculée depuis plus de cinq ans au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers. À noter que pour pouvoir voter, mais aussi se présenter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les bureaux de vote, le 27 juin, seront installés dans les maries des 48 communes de Polynésie et seront ouverts de 7h30 à 14h. Actuellement, c'est Stéphane Chin Loy qui préside la CCISM.