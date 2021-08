Les entrainements toujours autorisés

Tahiti, le 14 août 2021 – Dans un arrêté pris ce samedi, la haut-commissaire, Dominique Sorain, précise dans quel cadre doivent se tenir les activités sportives. Ainsi "la pratique d'une activité sportive encadrée et pour les sportifs professionnels et de haut niveau" est toujours autorisée dans les établissements sportifs couverts et en plein air. Les activités périscolaires et celles à destination exclusive des mineurs sont également toujours autorisées.



Ces précisions étaient attendues par les fédérations sportives, les clubs et leurs licenciés. Ce samedi, le haut-commissaire, Dominique Sorain, a pris un arrêté venant entériner les annonces faites le 11 août et relatives au renforcement des mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Dans un communiqué diffusé également ce samedi, le représentant de l'Etat apporte des précisions sur la tenue des activités sportives.