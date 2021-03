"Les enseignants polynésiens sont prioritaires en Polynésie"

Tahiti, le 5 mars 2021 – Alors que la décision de suspendre les masters de préparation au Capes en math et anglais a suscité quelques déceptions, la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, a tenu à apporter des précisions, notamment sur les autres disciplines, « à ce jour non saturées », comme lettres modernes, éco-gestion, histoire-géographie ou conseiller principal d’éducation.



« Preuve que la formation universitaire est de grande qualité, les taux de réussite au concours CAPES Mathématiques et Anglais ont été élevés ces dernières années » a félicité la ministre de l’Education, Christelle Lehartel dans un communiqué. Après l’émoi provoqué par la décision de ne pas renouveler les masters 1 MEEF 2, en Mathématiques et en Anglais, elle a tenu à rappeler les efforts de la Polynésie, qui a « réussi jusqu’aujourd‘hui à accueillir tous les stagiaires sur Tahiti-Moorea et les néo-titulaires sur l’ensemble du territoire. »



« C’est pourquoi, comme l’a indiqué le président de l’UPF (Université de la Polynésie française), le système éducatif polynésien arrive à saturation de postes d’enseignants disponibles notamment en Mathématiques et en Anglais » poursuit la ministre, précisant au passage que « les enseignants polynésiens ayant suivi leur formation à Tahiti ou hors fenua sont prioritaires pour une affectation en Polynésie. Par exemple, il n’y a plus de personnel mis à disposition en provenance de métropole en mathématiques. »



Elle ajoute par ailleurs que « le taux d’heures supplémentaires dans ces disciplines a été réduit depuis plusieurs années afin d’accueillir les stagiaires et les néo-titulaires. »



Enfin, en étroite collaboration avec l’Espe, « les postes vacants sont étudiés annuellement sur une période de 4 ans. Ainsi, la Polynésie française a des besoins dans d’autres disciplines, à ce jour non saturées : Lettres modernes, Eco-gestion, Histoire-géographie et Conseiller Principal d’éducation. »