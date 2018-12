Les enfants du centre Te aho nui fêtent leur 13e Noël du coeur

PIRAE, le 14 décembre 2018 - Le Rotary club a organisé ce vendredi son 13 e Noël du cœur au foyer d'accueil pour enfants Te Aho Nui de Pirae. L'occasion pour ces bambins, souvent séparés de leurs familles sur décision de justice, de recevoir des cadeaux et de profiter des fêtes de fin d'années.



Le Père Noël est arrivé en avance du côté de Te Aho Nui, foyer d'accueil pour enfants de Pirae. Le Rotary Club y organisait ce vendredi son 13ème Noël du cœur. Une opération notamment portée par Georges Alezrah : "Ca fait plus de dix ans que l'on organise cet événement avec le centre. C'est toujours un grand plaisir de revenir chaque année et de voir les sourires, la joie des enfants."



Les 16 enfants du centre, âgés de 3 à 12 ans, ont présenté au cours de cette matinée des danses et des chants qui ont ravi les membres du Rotary présents à l'événement. "Vous nous avez émus avec votre sincérité, et votre innocence", s'est exclamé Patrice Beuscher, président du club service. Cependant il était difficile pour ces bambins de détourner leurs yeux du sapin de Noël, et des nombreux cadeaux posés à ses pieds. Skate-board, poupée, camion de pompier et ou encore voiture télécommandée ont fait s'afficher de larges sourires sur les visages des enfants.



Une matinée festive donc pour ces bambins qui n'ont pas eu la vie facile. Ces derniers sont en effet placés, dans la majorité des cas, au foyer Te Aho Nui sur décision de justice."Les enfants que nous recevons arrivent souvent dans des conditions de crise de panique, ou d'angoisse à cause de tout ce qui passe dans leur foyer. Certains ont même été victimes d'agression au sein de leur famille", a expliqué Hina Largeteau, directrice du centre.



A Te Aho Nui les enfants retrouvent alors un équilibre de vie. Ils sont "chouchoutés" par le personnel du foyer, en attendant d'être replacés dans leur famille, chez des proches ou dans un autre centre d'accueil. "Le foyer accueille normalement des enfants pour une durée allant jusqu'à 6 mois", a confié Hina Largeteau. Avant d'ajouter, "toutefois, faute de solutions à long terme, lorsqu'un retour à domicile n'est pas possible ou qu'il est difficile de placer l'enfant dans une famille d'accueil, certains d'entre eux restent ici."



En attendant de pouvoir retrouver un foyer ces enfants ont pu profiter des fêtes de fin d'années comme tous les autres enfants du fenua.