Les enfants de l'école du dimanche mènent le culte à Mahina

MAHINA, le 26 décembre 2018 - Pour le réveillon de Noël, les enfants de l'école du dimanche de Mahina ont animé le culte du soir. Durant un peu plus d'une heure, une vingtaine d'enfants ont partagé avec l'assemblée des messages divers en reo mā'ohi. Un culte mémorable et empreint d'amour. Retour en image sur ces moments.



Avec leurs hauts blancs et leurs jupes et pantalons grenat, une vingtaine d'enfants ont animé, lundi soir, le culte du réveillon de Noël, à Mahina.



Un moment de partage et empreint d'amour, tant par la beauté des messages en reo mā'ohi que par l'amour que transmettaient ces enfants.



Voici quelques images de cette soirée.