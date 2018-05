Les enfants de chœur entrent en scène

PAPEETE, le 15 mai 2018 - Les petits chanteurs (6/9 ans) du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) donneront une représentation au grand auditorium ce mercredi 16 mai. Les plus âgés (9/15 ans) seront au petit théâtre de la maison de la culture le samedi 2 juin.



Chaque année, les enfants des chœurs du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) proposent un spectacle, comme une revue de leurs travaux de l'année. Le spectacle est pensé de façon transversale avec les autres disciplines du conservatoire. Cette année, les élèves en art plastique y ont participé.



Les 6-9 ans présenteront un conte musical intitulé : "Un poirier m'a dit" ce mercredi à 18 heures au grand auditorium du CAPF. " C'est l'histoire d'un poirier ", raconte Stéphane Lecoutre, "u n conte de Michel Bernard écrit à partir de poèmes qui parlent de la vie de l'arbre, des problèmes de pollution et de construction ".



Les 9-15 ans seront sur la scène du petit théâtre de la Maison de la culture le samedi 2 juin avec le conte musical Les Indiens sont à l'ouest. " Il est là question de la conquête de l'ouest aux États-Unis et de l'impact que cela a eu sur le peuple indien. Ce conte musical de Juliette parle d'indiens et de cow-boys de façon humoristique. "



Les deux spectacles ont été choisis pour leur beauté, mais aussi pour les valeurs et thèmes abordés. " C'est vrai que dans les deux cas il y a du sens aux histoires ", admet Stéphane Lecoutre.



Les enfants de chœur, en plus de développer des compétences artistiques tout au long de l'année, gagnent en confiance, ils s'ouvrent à l'univers du spectacle. Stéphane Lecoutre l'affirme : " chanter permet de travailler la mémoire et la concentration, il fédère autour d'un projet comment, il ouvre au monde du spectacle. Pour les plus timides, il aide à prendre conscience de son corps à être plus sûr de soi. Monter sur scène, même à plusieurs n'est pas chose aisée pour tout le monde ".