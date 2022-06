Les enfants de Hao réceptifs à l'avenir du récif

Cette semaine, Camille a animé quatre conférences au collège et à l’école primaire de Hao. Elle a présenté les différentes sortes de coraux présents en Polynésie, listé les différents facteurs d’agression des récifs coralliens tels que les cyclones ou les taramea, les activités humaines et le réchauffement climatique. La scientifique a également présenté à l’aide de vidéos et de photos le Criobe et le travail qu’elle y effectue comme la fluorescence des coraux ou les expériences sur l’influence des matières artificielles sur la reproduction et la croissance des coraux et la surveillance des récifs. Lors de ses conférences elle a pu démontrer l’importance de l’écosystème et la biodiversité aquatique qui peuple les récifs coralliens et contribue à leur bien-être. Pour terminer, les jeunes ont été invités à participer à des jeux sur la reconnaissance des sons que l’on entend sous la surface, car oui, les poissons communiquent et émettent des sons caractéristiques et le corail également.

L'autre raison de la venue de Camille à Hao était de former les enseignants sur leur projet d’AME sur lequel ils travaillent depuis deux ans et qui verra le jour à la rentrée prochaine. L'AME, qui est une zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par les élèves et les enseignants, est un projet éco-citoyen de connaissances et de protection du milieu marin par des jeunes publics. Les classes concernées (CM1 et CM2 de l’école primaire et les classes de 6e du collège), se sont rendues sur le site choisi en compagnie de leurs enseignants et de Camille. Cette dernière a pu apporter son expertise pour une bonne gestion d'une AME, à savoir : les méthodes et protocoles d’observation, les techniques de bouturage, le suivi au long cours et les règles de sécurité.

Face au réchauffement climatique, la devise "s’adapter pour survivre" trouve tout son sens autant pour l'homme que pour les coraux. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, l’implication des élèves et de leurs enseignants conjugués avec les connaissances des scientifiques sont autant d’espoirs pour demain. L'exemple de Camille Léonard avec son métier de biologiste marin fera peut-être naître des vocations parmi ces jeunes gens. Le fenua en a besoin.