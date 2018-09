Les élus municipaux veulent un vrai statut

On constate depuis quelques années en métropole et outre-mer une crise de vocation des élus locaux, qui s'est accélérée avec la multiplication des lois, la baisse des dotations, la complexité croissante des normes... Enfin, tout ce qui leur tombe dessus au quotidien.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, que je représente ici, m'a demandé comme président de la délégation aux collectivités locales du Sénat d'engager un travail de fond sur les réponses que nous pouvons proposer au niveau du Sénat, qui est la chambre des territoires, pour améliorer cette situation des élus afin qu'aux prochaines élections municipales il y ait encore des gens prêts à s'engager.

On a fait un travail de fond. Un questionnaire a été réalisé et relayé par l’association des maires de France. C'est un peu le même d'ailleurs que ce qui a été fait ici en Polynésie française. On a eu 17 000 réponses. C'est du jamais-vu. C'était un questionnaire très complet pour déterminer ce qui n'allait pas. Cela nous a donné des premières indications.

Ensuite, on a travaillé en concertation permanente avec les associations, les élus locaux et les administrations. Nous avons diagnostiqué ce qui n'allait pas au niveau de leur statut, social et indemnitaire, des problèmes juridiques auxquels ils sont confrontés, mais aussi des problèmes de formation ou de reconversion...

Nous avons fait quelques propositions. Elles seront rendues publiques d'ici quelques jours.

Il y a des aspects spécifiques à la Polynésie, qui sont discutés au niveau du Pays et de l’État sur les ressources des collectivités, sur l'adaptation du droit et des règles aux spécificités de la Polynésie. Il y a également un certain nombre de points communs qui concernent toutes les communes : la question du bénévolat des élus locaux, la possibilité de rendre compatible leur engagement avec une vie professionnelle et familiale, la préparation de la fin du mandat, le risque pénal qui les angoisse beaucoup... Tout ça, ce sont des points communs. Il faut avoir des réponses nationales sur certains domaines et respecter la spécificité du territoire sur d'autres points pour trouver une solution satisfaisante.