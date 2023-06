Les élèves du fenua sensibilisés à la protection des requins

Moorea, le 26 juin 2023 - L’association Tore Tore sensibilise actuellement les enfants scolarisés à Tahiti et Moorea sur l’importance de préserver les requins au fenua. L’idée est notamment de mieux faire connaître cet animal et d’expliquer son rôle essentiel pour la bonne santé des écosystèmes marins.

Depuis quelques jours, l’association Tore Tore intervient dans les établissements scolaires de Tahiti et de Moorea afin de sensibiliser les élèves sur l’importance de préserver les requins en Polynésie française. C’était avec quelques élèves de l’école primaire de Paopao que ses membres avaient rendez-vous, jeudi et vendredi derniers. Lors de leurs interventions, les représentants de l’association ont notamment fait un exposé sur les espèces de requins présentes au fenua ainsi que dans le monde, avant de discuter de leur rôle important dans les écosystèmes marins. Un rappel a aussi été fait sur les pratiques désormais interdites en Polynésie française comme le shark-feeding ou la pêche des requins pour la commercialisation des ailerons.



“Je leur explique qu’il y a tout un équilibre dans la chaîne alimentaire et que le requin est le dernier maillon de cette chaîne. S’il disparaissait, ça serait catastrophique. Le requin est important, car il mange les poissons malades, les plus faibles notamment. Cela permet du coup d’avoir des populations en bonne santé”, explique Hanae Sénégas, membre de l’association Tore Tore. Elle ajoute que “le requin n’a pas de prédateur. S’il disparaît, les proies vont devenir des prédateurs. Cela va dérégler toute la chaîne alimentaire. Le problème est qu’on a besoin d’un océan en bonne santé avec une chaîne alimentaire qui fonctionne. L’océan produit plus de la moitié de l’oxygène de la terre. C’est le poumon de la planète. Il est donc très important de protéger les requins ainsi que les océans.”

L’animal protecteur de beaucoup de familles L’idée de l’association est aussi de rappeler l’importance de la place du requin dans la culture polynésienne. “En Polynésie, le requin est présent dans beaucoup de légendes”, explique Hanae Sénégas. “C’est le tāura, l’animal protecteur, de beaucoup de familles polynésiennes. Le dieu Ta’aroa avait aussi un requin sacré qui s’appelait Ire. Certains considéraient les requins comme des guides en mer alors que pour d’autres, ce sont des réincarnations de l’âme des gens perdus en mer. C’est une des missions de l’association Tore Tore de transmettre ces connaissances culturelles aux enfants pour que celles-ci soient préservées en même temps que les requins.”



Les élèves adhèrent, semble-t-il, à cette cause. “Les enfants sont super intéressés par le sujet. On se rend compte qu’ils ne savent pas que le requin continue d’être pêchés dans les autres océans et qu’il disparaît dans l’indifférence générale. Il est important de leur expliquer qu’il faut garder le sanctuaire de requins en Polynésie, le plus grand au monde, pour ne pas le perdre”, précise Hanae Sénégas.



Cette dernière tient aussi à changer l’image du requin dangereux. “Certains continuent de dire que le requin fait peur. C’est uniquement des préjugés. Il y a environ cinquante attaques de requin chaque année dans les monde, avec environ dix personnes qui meurent chaque année. Chaque attaque est médiatisée partout dans le monde. Ça fait peur à tout le monde. Or, les moustiques tuent beaucoup plus de monde, soit 725 000 personnes par an, en transmettant des maladies comme le paludisme. J’essaie donc de montrer aux élèves que le requin est diabolisé et de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles il attaque. Ce ne sont pas des mangeurs d’hommes”, assure-t-elle. Durant les prochaines semaines, l’association interviendra également dans les centres de vacances du fenua.

