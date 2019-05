Les élèves de prépa HEC prêts pour les oraux en métropole

PAPEETE, le 31 mai 2019. Les élèves de prépa HEC du lycée Paul-Gauguin ont travaillé dur pour se préparer au mieux aux oraux des écoles de commerce en métropole.





Les étudiants de deuxième année du lycée Paul-Gauguin viennent de terminer leur préparation intensive en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, option économique. Après un mois consacré aux épreuves écrites, au sein même du lycée Paul Gauguin qui les organise, ils ont passé leur quatrième session d’entraînement au grand oral d’admission. Ils ont été aidés par des intervenants extérieurs de haut vol venus bénévolement leur prodiguer conseils et encouragements.



Les résultats d’admissibilité seront publiés à la mi-juin. Les étudiants devront alors s’inscrire aux oraux d’admission et les entretiens d’admission auxquels ils ont été préparés. Ces épreuves sont réparties sur un mois entier, durant lequel les étudiants feront un véritable tour de l’hexagone, accompagné par un enseignant de prépa pour les aider à réaliser leurs objectifs.



La classe prépa du lycée Paul Gauguin a formé de nombreux cadres polynésiens qui se sont insérés aujourd’hui dans le tissu économique du fenua. Elle attire de nombreux lycéens polynésiens, motivés et désireux de s’inscrire dans une dynamique de réussite.