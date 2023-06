Les élèves de ‘ori du conservatoire en quête d’or

TAHITI, le 20 juin 2023 - Comme chaque année, la section des arts traditionnels du Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) s'apprête à vivre un moment fort avec l'examen des élèves de haut niveau en 'ori tahiti. Quatre vahine et un tāne tenteront ce jeudi la médaille d'or de la danse.



Ce mercredi les jeunes élèves de ‘ori tahiti du conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) passent leur examen. Ils ont une dizaine d’années et ils interprètent une chorégraphie travaillée toute l’année pour pouvoir accéder aux classes supérieures.



Moment d’émotion



Le lendemain, jeudi, les plus grands prendront le relais. Eux aspirent à l’obtention du brevet d’étude traditionnelle (BET), du certificat d’étude traditionnelle (CET) ou du diplôme d’études traditionnelles (DET) anciennement appelé médaille d’or. “ C’est un moment d’exigence, de nervosité, de concentration, mais surtout, un moment d’émotion pour nos élèves et leur famille ”, rapporte Frédéric Cibard, chargé de communication au CAPF, à propos de la médaille d’or.



Cette année ils sont cinq à chercher l’or : quatre vahine et un tāne. Ils ont en moyenne douze années d’apprentissage dans l’établissement. Ils doivent avoir validé au préalable quatre unités de valeur (culture générale, assistance chorégraphique, percussion, hīmene). Ensuite, deux épreuves les attendent : une chorégraphie imposée et une chorégraphie libre sur un thème de leur choix qu’ils auront à expliciter lors d’un oral. Les thèmes choisis cette année par les grands élèves qui se présentent au BET, au CET et au DET sont par exemple : l’amour qui couvre l’immensité du ciel ; Hina la batteuse de tapa ; dévorer le temps parasite ; ou encore merci pour tout maman.



17/20 minimum



Pour obtenir la médaille, les élèves devront obtenir la note minimale de 17/20. Un jury composé de plusieurs professionnels de la danse sera chargé d’attribuer les notes. L’accueil du public est restreint. Les familles sont privilégiées. Les épreuves démarrent à 17 heures précises. Les portes seront ensuite fermées.



La musique en fête au conservatoire



Ce mercredi 20 juin, à partir de 17 heures, concert examen des groupes de jazz et de musiques actuelles, sur le Paepae Maco Tevane.

Ce jeudi 21 partir de 14 heures avec de nombreux ensembles : le chœur des enfants, les ensembles de ‘ukulele et le concert des lauréats du Classique dans le grand auditorium à 17h30.

Entrée libre.



John Mairai offre 3 aux locuteurs



Dans la perspective de la préparation de la rentrée scolaire 2023/2024 du conservatoire et de la constitution des effectifs et des classes, John Mairai, professeur de langues et de culture générale propose aux amateurs adultes et passionnés locuteurs trois cours offerts dans les domaines de sa spécialité : l’art du ‘ōrero, du Story Telling et la pratique du reo. Ces cours se dérouleront mercredi, jeudi et vendredi de 17 heures à 18h30, au centre de Tipaerui (premier étage du bâtiment des arts traditionnels). Renseignements par téléphone au 89 78 68 38.



Les amateurs de tous les autres enseignements (les Arts traditionnels, les Arts classiques, les Arts de la Scène et les deux départements de l'établissement que sont le Jazz et les musiques actuelles) qui souhaiteraient s’inscrire sont invités à se présenter au conservatoire. Le secrétariat et le bureau de la scolarité se tiennent à leur disposition, à Tipaerui, Papeete (entrée de la vallée) de 8 heures à 17 heures du lundi au jeudi, et de 8 heures à 16 heures le vendredi. Les élèves déjà inscrits au conservatoire ne sont pas concernés.



Renseignements par téléphone (40 50 14 14), par mail (



