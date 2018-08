Les élèves de l'Ecole de Commerce de Tahiti et de Poly3D diplômés

Du côté de l'école Poly3D, 16% des jeunes issus de cette toute première promotion vont poursuivre leurs études, 84% sont en recherche active d'emploi ou en cours de création d'entreprise. "On a un gros vivier de patentés et de futurs entrepreneurs, car tout est à construire dans ce domaine. On est sur du numérique, donc la production peut se faire ici, mais aussi à l'international, on a de très bons partenaires en métropole, mais aussi à Montréal. Poly3D est certes une école qui développe des compétences et des talents, mais c'est aussi le premier poumon d'une économie qui va se développer dans l'Entertainment" , détaille Philippe Martin, le responsable des études de Poly3D. De quoi, laisser de belles perspectives aux jeunes Polynésiens qui ont envie de se lancer dans la vie active.

Et c'est par un lancer de mortiers ou de casquettes que les 32 étudiants ont clôturé cette cérémonie, tout un symbole !