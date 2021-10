Les élèves de Rangiroa montrent la voie de l’écologie

Rangiroa, le 3 octobre 2021 – Du 18 au 21 septembre, les élèves du collège CETAD et ceux des écoles de Tiputa et Avatoru ont été sensibilisés à la protection de leur environnement grâce à une opération de communication sur les déchets toxiques, orchestrée par le collectif Nana sac plastique. Une sensibilisation aux gestes éco-responsables qui s’est par la suite élargie à l’ensemble de la population.



Durant cette semaine à Rangiroa, l’objectif était accompagner les élèves du collège CETAD et ceux des écoles de Tiputa et Avatoru lors d'actions concrètes comme le tri des déchets tout en les sensibilisant au développement durable en attirant leur attention sur la décomposition des piles et des batteries. “L’opération de collecte de piles s’est très bien passée, nous avons bien travaillé avec les élèves. On se rend compte en allant dans les foyers que les élèves ont fait preuve de sagesse en mettant les piles de côté mais aussi de pédagogie puisqu'ils ont à leur tour sensibilisés leurs parents”, reconnaît Moea Pereyre du collectif Nana sac plastique.



Deux journées avec les bénévoles de différentes associations ont également été organisées sur les deux communes pour aller à la rencontre des familles des quartiers et de certains professionnels de l’atoll. La première rencontre de sensibilisation s'est tenue mardi dernier auprès de la population de Tiputa. Au programme : développement durable et sensibilisation à l’usage des piles et des batteries, et aux conséquences de leur décomposition dans la nature. La seconde journée a été organisée par une vingtaine de bénévoles samedi dernier du côté de Avatoru et Ohotu. “Nous avons été très bien accueillis par les familles. D’ailleurs elles ont manifesté un intérêt particulier à ces problématiques. On espère qu’elles ont compris et que les pratiques actuelles qui peuvent être mauvaises vont évoluer”, souligne Moea.



Grâce à ces journées placées sous le signe du développement durable, les associations et le collectif Nana sac plastique en partenariat avec la commune de Rangiroa mettront à disposition des administrés des points de collecte pour les piles usagées. Ces collecteurs seront ensuite acheminés par la commune vers Tahiti.

Mais cet élan écologique ne s’arrête pas là : l’association Manaora organisera elle aussi un événement du même type le samedi 9 octobre, en partenariat avec la commune et tous les acteurs de l’environnement avec un ramassage de déchets aussi bien terrestre que maritime.