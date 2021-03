Les élèves affichent la violence faite aux femmes

Tahiti, le 8 mars 2021 - Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, le vice-rectorat et le ministère de l’Éducation ont organisé un concours d’affiches pour les collèges et les lycées. Ce matin, la remise des prix a récompensé les meilleures affiches proposées par les élèves du fenua.



C’est dans l’amphithéâtre du lycée hôtelier de Punaauia qu’a eu lieu la remise des prix du concours d’affiches pour l’élimination de la violence envers les femmes. Organisé par le vice-rectorat en partenariat avec le ministère de l'Éducation, le concours a rassemblé de nombreux collèges et lycées du fenua (îles du Vent, îles Sous-le-Vent, Tuamotu et Australes).



Au total, près de 327 élèves issus de seize établissements ont créé par groupe pas moins de 96 affiches. À l’issue de la matinée, sept prix ont été attribués. Nous vous présentons les premiers prix dans les catégories collège et lycée ainsi que le prix spécial du jury.