Les élèves adultes de l’atelier Art and Craft s'exposent

Tahiti, le 25 septembre 2023 - A partir de ce mardi 26 septembre et jusqu'à mardi, 30 élèves adultes de l'atelier Art and Craft exposent leurs toiles à la salle Muriavai de la Maison de la Culture.



Une soixantaine d'œuvres à l'aquarelle, à l'huile, à l'acryclique et mêmes des dessins sont ainsi à découvrir, chaque artiste ayant proposé une série de trois ou quatre toiles sur un thème qu'ils auront choisi. Certains partent de productions déjà existantes pour s'en inspirer et proposer de vraies créations originales. De l'abstrait au réalisme, chacun a son style et l'idée d'en faire une série leur permet d'assimiler les techniques et la méthode qu'ils auront appris auprès de Sébastien Canetto qui enseigne à ces adultes tous les matins dans cette école d'art située à Fariipiti. Le vernissage a lieu ce mardi à 18h à la Maison de la Culture.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 25 Septembre 2023 à 12:04 | Lu 260 fois