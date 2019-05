Les électeurs polynésiens s'intéressent de plus en plus aux élections européennes

PAPEETE, le 25 mai 2019 - C'est en tous les cas, le constat que l'on peut dresser si on analyse les taux de participation que l'on retrouve dans les communes. Sur l'agglomération de Papeete, par exemple, on enregistre de belles progressions par rapport à mai 2014.



Le nombre des votants a quasiment doublé si on compare les taux de participation de ces élections européennes au dernier scrutin qui s'est tenu en mai 2014, où on a enregistré un taux de participation assez faible de 14,97 %.



Ce samedi, les 239 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures, et sur l'ensemble de la Polynésie, on peut dire que les électeurs se sentent de plus en plus concernés par ces élections.



À midi, on note un taux de participation de 8,92 % en Polynésie, contre 5,53 % en 2014. Une augmentation du taux de participation qui se confirme dans plusieurs communes.



Rien que sur l'agglomération de Papeete, la tendance se confirme. Sur Mahina, à midi, on enregistre un taux de participation de 8,24 %, contre 10,77 % à la fermeture des bureaux en 2014. À Papeete, 10,3 % des électeurs ont accompli leur devoir à midi, contre 6,33 en 2014.



À Faa'a, le constat est le même, avec un taux de participation de 9,76 % à 13 heures, contre 8,24 % en 2014. Sur Punaauia, 2 094 votants se sont déplacés à 13 heures contre 1 383 en mai 2014.



Sur Arue, à 14 heures, 904 électeurs (13,17 %) ont voté contre 489 (6,50 %) en 2014. À Pirae, le taux de participation a plus que doublé, avec 1 834 électeurs (17,36 %) qui se sont déplacés à 14 heures, contre 658 (6,19 %) en 2014.



Les polynésiens ont encore quelques heures devant eux pour se prononcer. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 18 heures, à l’exception des bureaux de Paea, Taiarapu-Est, Bora Bora, Maupiti, Tumaara et Rurutu, qui fermeront à 19 heures.