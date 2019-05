Les électeurs polynésiens radiés par erreur pourront voter samedi

PAPEETE, le 24 mai 2019 – Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le haut-commissaire René Bidal a réagi au problème des électeurs radiés par erreur des listes électorales lors de la création du Répertoire électoral unique. Le représentant de l’Etat assure que des « recommandations » ont été données pour que les personnes lésées puissent voter samedi aux européennes.



C’est un problème lié à la création récente du Répertoire électoral unique. Cet outil destiné à éviter les doublons dans les inscriptions sur les listes électorales a également radié par erreur quelques électeurs valablement inscrits. Dans un communiqué diffusé vendredi soir, le haut-commissaire René Bidal a réagi au problème évoqué notamment la veille sur TNTV. « Si la très grande majorité des modifications ne se prêtent à aucune critique, il est vrai que comme dans tout recensement et vérification de cette ampleur, certains électeurs peuvent, de façon injustifiée, ne plus être inscrits sur les listes électorales alors qu’ils devraient y figurer ».



Le représentant de l’Etat rappelle qu’en 2018 lors des territoriales, 206 496 inscrits étaient comptés sur les listes électorales polynésiennes contre 194 971 en mai 2019. Soit une baisse de 5,6 %. Pour le haut-commissaire : « Ce pourcentage ne correspond que très marginalement à des erreurs, car une grande partie des 11 525 électeurs devaient être, en effet, radiés. »



« Quoiqu’il en soit », précise le haut-commissaire, « des recommandations ont été données aux présidents des bureaux de vote qui feront preuve de discernement et qui pourront inscrire manuellement sur la liste d’émargement les personnes qui se présenteront le jour du scrutin et qui sont notoirement reconnues comme étant électeur dans le bureau de vote, en justifiant de leur identité et de leur lieu de résidence. Compte tenu de ces recommandations, les recours au juge, toujours possibles, seront sans doute peu nombreux. »