Les écosystèmes coralliens "sous un œil insolite"

A défaut de festival de l'image sous-marine, les amateurs de photographie “underwater” pourront se rabattre sur le concours “Insolite Corail, sous l’œil des photographes”. Organisé par l'institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) de l'école pratique des hautes études (EPHE), l'événement entend donner une vitrine à la faune et à la flore des écosystèmes coralliens de Polynésie française “sous un œil insolite”. Si les compositions, les mises en scène ou les clichés d'espèces protégées (baleines, requins, dauphins, tortues, etc.) ne sont pas autorisés, les concurrents sont plutôt invités à capturer des “instants réels extraordinaires” qui seront ensuite départagés par les membres du Jury.A la tête du jury, l'IRCP a nommé une pointure : Alexis Rosenfeld. L'auteur de l’ouvrage Récif coralliens, cœur de l’océan, s'est récemment illustré au travers de “1Ocean”, une mission en images de 10 années soutenue par l’Unesco et destinée à sensibiliser à la situation “dramatique” des océans sur une durée de dix ans.Sensibiliser sur la richesse des écosystèmes coraliens c'est la vocation principale de cette action organisée en partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et la CCISM de Papeete. Les participants auront jusqu'au 15 octobre minuit pour soumettre de une à trois photos. L’inscription s’opère en remplissant la fiche d’inscription en fin de règlement à télécharger sur le site http://www.ircp.pf/insolite-corail/. La fiche devra être renvoyée par mail à l’adresse suivante : [email protected] A l'issue du concours, les photographies lauréates feront l'objet de deux expositions, l'une à Tahiti et l’autre sur Moorea. Le concours est ouvert à toute personne physique, résidant en Polynésie française. Du côté des lots gagnants, on note un week-end gratuit au Sofitel de Moorea, une plongée loisir, des entrées au Fare Natura, un recueil photographique et deux lieux d’expositions.