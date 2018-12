Les écoliers écolos de Mamao traquent et recyclent les déchets

Papeete, le 11 décembre 2018 - Une centaine d'élèves de 7 à 10 ans de l'école primaire Mamao de Papeete ont participé mardi 11 décembre à une grande chasse aux détritus dans le quartier suivie d'un jeu-relais dans la cour de récréation. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet éducatif local de la ville de Papeete "Protège mon environnement et assure mon avenir".



Un gant dans une main et un grand sac poubelle dans l'autre, c'était la tenue de combat des élèves de l'école primaire Mamao pour arpenter les rues du quartier. Leur mission : aller à la traque des détritus et ramasser chacun deux déchets uniquement recyclables. Et c'est avec une rapidité impressionnante que les jeunes écoliers des classes de CE1 à CM2 l'ont réussie haut la main. En quelques minutes seulement, ils ont rempli leur grand sac poubelle de bouteilles, de canettes, de morceaux de plastique et autres horribles détritus. "C'est dégoûtant de jeter cela dans la nature" , lâche Naharai. "Avant, ça m'arrivait de jeter par terre des choses, maintenant, je le fais plus jamais", raconte un jeune garçon, fier de ses nouvelles habitudes.

Ces nouveaux comportements, Naharai, Tumuni et tous leurs copains de l'école le doivent en partie au travail de sensibilisation effectué par les animateurs de l'association Api, dans le cadre de projet éducatif local de la Ville de Papeete "Protège mon environnement et assure mon avenir".