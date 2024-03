Les écoles de la CCISM à l'honneur

Tahiti, le 27 mars 2024 – Ce mercredi, le campus de la CCISM, composé de l'École de commerce de Tahiti et de l'école Poly 3D, a ouvert ses portes au grand public. L'occasion de susciter des vocations en vue de la prochaine rentrée, mais également de promouvoir les méthodes d'enseignement propres à chaque structure et la dimension internationale de leur cursus.



L'École de commerce de Tahiti (ECT) et l'école Poly 3D organisaient ce mercredi leur journée portes ouvertes dans les locaux du Campus CCISM. Une journée animée par les élèves eux même, désireux de valoriser, au travers d'ateliers divers, l'excellence et la dimension internationale de leurs différents cursus. Et pour cause, l'ECT ne s'en cache pas : “Notre projet pédagogique est animé par une conviction forte : Le monde économique doit contribuer à l'amélioration de la société. Et à ce titre, ces formations ont pour objectif de répondre aux besoins économiques du territoire en formant des cadres et/ou des entrepreneurs.” Le ton est donné.



Fondée en 2010, l'École de commerce de Tahiti délivre trois diplômes reconnus au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en tant que Responsable de développement commercial, de Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance, et de Chargé commercial. L'établissement impose près de 12 mois de stage en milieu professionnel, répartis sur les trois années de formation, dont deux mois à l'international en milieu anglophone ou hispanophone.



Une expérience riche, plébiscitée par les étudiants : “Pour ma part, j'ai fait mon stage à Barcelone, en Espagne”, témoigne une étudiante de deuxième année. “J'étais responsable d'un service client au sein d'une entreprise, donc j'ai dû apprendre à maîtriser des logiciels de réservation, encaisser certaines prestations et, bien entendu, parler espagnol. Je suis contente car cela m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce qui est possible dans une société. Il y a des choses là-bas qui n'existent pas ici, en Polynésie. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui : j'ai vraiment envie de rapporter certaines choses de là-bas et de les instaurer ici.”



Poly 3D, bien plus que les jeux vidéos



Malheureusement encore étiquetée comme étant une structure refuge pour les “geeks”, l'école Poly 3D a profité de cette journée portes ouvertes pour mettre les points sur les “i” : “D'un point de vue extérieur, les gens pensent que nous sommes l'école du jeux vidéo et que l'on passe notre temps à jouer. Ce n'est clairement pas le cas”, assure Nicolas Perou, encadrant à Poly 3D. “Lorsque les étudiants passent nos portes, ils passent de la consommation à la création. Ici on forme les étudiants à devenir des professionnels polyvalents dans les domaines de la conception de jeux vidéo certes, mais également de la réalisation de films d'animation et surtout de la programmation informatique.”



Une nuance qui a son importance puisque les champs d'action sont bien plus larges. En effet, les compétences techniques développées au sein de la structure sont multiples et variées : “Nous avons d'anciens élèves qui travaillent aujourd'hui dans la communication car ils maîtrisent parfaitement les logiciels Photoshop ou Illustrator. Mais surtout, à l'ère du numérique, les compétences en terme de programmation sont recherchées partout. À l'étranger, les applications et leurs utilisations sont très répandues déjà. Tahiti n'y échappera pas.” D'autant que le président de la Polynésie française en personne, Moetai Brotherson, assure vouloir développer de manière conséquente le secteur durant son mandat.



Pour les jeunes Polynésiens désireux de s'inscrire dans l'une des deux écoles, les concours d'entrée pour la prochaine rentrée auront lieu le 4 et 5 avril, ainsi que les 9 et 10 juillet prochains pour l'ECT, et du 2 et 3 avril, ainsi que du 11 et 12 juillet prochain pour l'école Poly 3D.

Réaction - Thierry Trouillet, président de la commission formation en charge des orientations stratégiques au sein du campus reliant l'ECT, Poly 3D et l'EMA :



“Aujourd'hui, dans toutes les écoles de commerce à l'international et en France, il y a toujours cette ouverture vers l'international. C'est donc logiquement qu'ici, en Polynésie, nous mettons également l'accent sur ces stages à l'étranger. Les derniers étudiants à être partis sont revenus récemment de pays tels que la Nouvelle-Zélande, l'Espagne ou encore Los Angeles. Il est fondamental pour nous que ces jeunes partent voir ce qu'il se passe ailleurs et qu'ils puissent rapporter ce savoir et le partager avec ceux qui n'ont pas la chance de partir. In fine, le but est de faire grandir notre Fenua. Aujourd'hui, nous attendons des élèves qu'ils soient autonomes et responsables. C'est fini le lycée où on te prend par la main, on te dit que tu as tel devoir à rendre à telle heure. Ici on te dit : ‘Voilà tes obligations, voilà ce qu'il faut faire et c'est à toi de te prendre en main’.”

Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 27 Mars 2024 à 17:03