Les écoles de danse font leur show à Uturoa

Raiatea, le 13 juin 2021 - Pour la 5e année consécutive, les écoles de danse Hula Vahine et Mademoiselle K, ont donné samedi leur spectacle annuel de fin d’année scolaire. Dès 19h00 la salle omnisports de Uturoa était prise d’assaut par les spectateurs qui ont fait le plein de souvenirs.



Plus d’une heure de spectacle pour Hula Vahine d’Annick Hart et ses élèves sur une douzaine de chorégraphies locales et une féerie de costumes ont ravi les quelque 500 spectateurs. Les jeunes et les moins jeunes ont évolué sur la scène à un rythme effréné. Annick tient à préciser que sur ses quelque 70 élèves près d’un tiers sont des métropolitains. C’est dire si la danse locale attire les popa’a. Ainsi de retour sur le continent ils pourront au fil du temps faire des démonstrations en famille ou entre amis et se remémorer les belles années passées à Raiatea.



Puis ce fut au tour des jeunes filles et de quelques garçons du groupe Melle K, d’enchainer sur de la musique moderne. Divers passages sur des musiques et des costumes différents ont jailli tel un feu d’artifice sur la scène dressée pour l’occasion dans la salle de sport. Un contraste forcément marqué avec le style local, mais qui enchante du coup les spectateurs qui sont comblés par une soirée diversifiée due à l'entente entre les deux écoles qui occupent la même salle le reste de l'année.

La buvette extérieure, elle aussi n’a pas chômé et a contribué à la levée de fonds. Au bord de la scène, nombreux étaient les parents et les amis venus capturer des souvenirs. Tout le monde est sorti heureux de ce spectacle haut en couleur, avec peut-être un seul regret : qu’il n’y en ait pas plusieurs dans le courant de l’année.