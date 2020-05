Les écoles de danse, de chant et de musique reprennent du service

Tahiti, le 18 mai 2020 - Après deux mois d’inactivité, les écoles de danse, chant et musique peuvent de nouveau accueillir leurs élèves. Un soulagement pour ces professionnels et passionnés qui ont tenté, tant bien que mal, de garder la tête hors de l’eau. Mais le respect des mesures barrières nécessitera des adaptations de l’enseignement des arts traditionnels.



Le monde de la culture est l’un des secteurs qui aura été affecté par le passage du Covid-19 au fenua avec l’annulation, notamment, du Heiva i Tahiti 2020, l’un des événements culturels phares en Polynésie. Dans son sillage, il aura également entrainé la fermeture de quelques écoles de danse, de chant et de musique, due aux charges trop lourdes à supporter durant la période de confinement. « Il n’y avait plus de rentrée d’argent », explique Steeve Reea du collectif Peu mā’ohi, tā tātou ‘ohipa, tō tātou ‘ananahi (La culture polynésienne, notre travail, notre avenir). « Les charges des écoles de danse s’élèvent entre 20 000 Fcfp et 500 000 Fcfp et ça n’a pas été évident », ajoute Matani Kainuku de l’école Nonahere.



Le collectif Peu mā’ohi, tā tātou ‘ohipa, tō tātou ‘ananahi a été créé par 27 professeurs d’écoles de danse, de chant et de musique pour faire face à la crise. Un mouvement qui leur a permis d’échanger et de s’entraider ces dernières semaines. L’objectif pour ces passionnés de la culture : réfléchir à l’après-confinement. « Comment redonner confiance aux parents et aux élèves ? Notre priorité est vraiment la protection de nos élèves », souligne Kehaulani Chanquy, professeure à l’école Aratoa. Pour Matani Kainuku, il va falloir repenser l’enseignement.



ENSEIGNER À DISTANCE POURRAIT ÊTRE UNE SOLUTION



En plein confinement, les réseaux sociaux ont permis à ces professionnels d’innover. Certains seraient même prêts à favoriser l’enseignement à distance et des réflexions sont d’ailleurs en cours à ce sujet. D’autres préfèrent garder le contact avec leurs élèves du fenua. « Nous avons tenté de continuer notre activité via internet, mais ce n’est pas pareil. Je préfère me concentrer sur les personnes qui sont présentes physiquement à Tahiti », déclare Kehaulani Chanquy. Si chacun a sa façon d’envisager l’avenir, par contre, ils sont unanimes sur le fait de reprendre enfin leur activité.



RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE



Si ces entités peuvent désormais rouvrir leurs portes, il leur faudra tout de même respecter les gestes barrières : Le lavage des mains régulièrement, la distanciation sociale d’au moins un mètre entre les personnes ainsi que le port du masque. Des mesures qui ne seront pas évidentes à supporter pour les professeurs et les élèves, mais il faudra que chacun y mette du sien. « Nous ne voulons pas retourner en confinement », indique Matani Kainuku, de Nonahere.



« L’objectif est de montrer que notre culture peut toujours vivre malgré les contraintes », explique Steeve Reea. « C’est sûr que nous voulons revenir à nos méthodes habituelles, mais il faut s’adapter et c’est ce que nous faisons. Ces contraintes ne vont pas faire mourir notre culture . »



Pour ces professionnels et passionnés des arts traditionnels, la reprise de l’activité dans ce secteur est donc primordiale, au-delà des considérations économiques.



Aujourd’hui, on dénombre plus d’une cinquantaine d’écoles de danse, de chant et musique au fenua pouvant accueillir jusqu’à 200 élèves chacune.