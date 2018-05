Les écoles de Punaauia prennent "la route des potagers" bio

Et pour aider le personnel de l'école et les enfants dans le fonctionnement et la logistique des potagers installés dans les écoles de Amahi, 2+2=4 et Manotahi, Atinuu et Punavai plaine, la commune a investi 1.7 million de francs. De plus, cette année, un agriculteur bio, Tuhani Pugibet est venu apporter son savoir et ses connaissances techniques à ces "petits cultivateurs en herbe" et à leurs encadrants.

"Je leur ai donné des conseils techniques pour les aider à trouver le lieu idéal pour cultiver en fonction de l'ensoleillement, de la nature des graines à planter, etc. Mais surtout je voulais leur faire découvrir ma passion, leur montrer qu'avec juste une graine, de l'eau et de la terre, on peut avoir des légumes de bonne qualité et sains, sans ajouter de produits en plus. En fonction de l'âge des enfants, je vais adapter différemment mon soutien. Je vais les accompagner dans cette démarche" , relate le jeune cultivateur passionné.