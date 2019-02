Les écharpes de Miss et Mister Paea de nouveau en jeu

Prise de paroles en public, défilés, photos, vidéos, ou encore interviews avec les médias, les candidates et candidats ont eu un petit avant-goût de ce qui les attend au cours des prochaines semaines.



"Ça va être fun. On va essayer de profiter un maximum de cette expérience. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de participer à un tel événement", confie pour sa part Marakai Teari, 19 ans, candidat à l'écharpe de Mister Paea. "On est que trois garçons pour le moment mais il y a déjà une super ambiance."



Wainona Teurua, 19 ans, en course pour l'écharpe de Miss Paea compte elle aussi profiter de cette élection pour gagner en confiance et en maturité : "Je suis quelqu'un de déterminé je crois que c'est ma principale qualité. Après je ne me mets pas de pressions par rapport à l'élection. J'espère en tout cas vivre une belle expérience au cours des prochaines semaines, et lors de la soirée de l'élection."



Elle pourra s'appuyer notamment sur les conseils de la Miss Paea 2016, Mahealani Tepou qui a assuré qu'elle apporterait son soutien aux candidates lors de la préparation. "Je vais leur donner toutes sortes de conseil comme par exemple comment gérer son stress le soir de l'élection. Mais le plus important est de rester soi-même et d'être très ouvertes aux autres", s'exclame la reine de beauté.



A noter que la bringue a été retenue comme thème pour la soirée de l'élection, comme l'a annoncé Célina Benvenuti. "On mettra à l'honneur la soirée de l'élection nos himene kaina et tout ce qui est en rapport avec notre culture. Egalement lors de la soirée de l'élection nous avons prévu trois passages. En maillot, en tenue de ville et en tenue végétale. Et la particularité de cette année c'est que la tenue végétale fera office de tenue de soirée. " Rendez-vous donc le 6 avril du côté du boulodrome de Paea.