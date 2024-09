Les durians sont de retour à Papeari

Pas de gaspillage, d’autant que c’est un fruit recherché par les amateurs. “Beaucoup de gens s’arrêtent : des Chinois et des Tahitiens, mais aussi des Popa’ā, tous ceux qui aiment !”, remarque Tama Terorotua, qui vend entre 2.000 et 3.500 francs le tas ou la pièce, selon la taille des durians. Cette ressource contribue ainsi à faire vivre plusieurs familles, en complément d’autres produits locaux. “Durians, longanes, ramboutans, c’est grâce à Harrison Smith et son jardin botanique qu’on a tous ces fruits qui se sont dispersés chez nous”, se réjouit le vendeur.



Résidente de Paea, Antoinette s’est laissé tenter. “Je suis venue déposer des papiers à Taravao et, en passant, j’ai vu qu’il y avait des durians. J’en ai profité pour en acheter, car c’est un fruit que j’apprécie. Je le mange avec du pain : c’est un régal !”, assure la connaisseuse, qui s’était déjà approvisionnée à Faa’a, quelques jours plus tôt, auprès d’un vendeur de Papeari.