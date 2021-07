Les deux frères fugueurs de retour à domicile

Tahiti, le 6 juillet 2021 - Les deux frères en fugue qui avaient fait l'objet d'un appel à témoins lundi, sont rentrés à domicile "sains et saufs" indique mardi un communiqué de la gendarmerie.



Les deux adolescents de Faa'a portés disparus depuis le 28 juin dernier sont rentrés à domicile "sains et saufs", indique mardi matin un communiqué de la gendarmerie. Manumea Arai, 14 ans et Kuriri Arai, son grand-frère âgé de 16 ans, étaient l'objet d'un appel à témoins ouvert lundi par la gendarmerie de Punaauia avec l'accord du parquet de Papeete.