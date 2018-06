Les détenus se donnent à fond pour le 1er anniversaire de la prison de Papeari

Et effectivement, le centre de détention de Papeari, avec ses bâtiments ultra-modernes, mise depuis un an sur une vraie politique de réinsertion, qui débute au sein même de ses murs.

Cela passe notamment par le respect et la mise en place de nombreux ateliers. "Il règne un très bon état d'esprit dans cet établissement, on a réussi à mettre en place tous les projets dont nous avions parlé il y a un an. Il y a un atelier pirogue, un atelier, musique, couture, électrique... On a encore d'autres projets. Ces ateliers permettent de redonner confiance, de donner le goût du travail, ils sont rémunérés. C'est très positif" , détaille le directeur de l'établissement, Gilbert Marceau, qui doit quitter ses fonctions d'ici peu de temps pour officier en métropole.

Ainsi tout au long de leur incarcération, les détenus ont la possibilité de participer à de nombreux ateliers, moyennant rémunération. Cet argent leur permet notamment de rembourser le cas échéant les parties civiles, de contribuer aux besoins de leurs familles et de leur servir de pécule au moment de la sortie.

La commune de Paeari tient également à apporter sa participation à la réinsertion des détenus. "Ce sont nos frères, ces 'accidents de la vie' peuvent toucher de nombreuses familles polynésiennes. Il faut savoir donner une deuxième chance à ceux qui ont été condamnés, nous sommes dans cet état d'esprit au conseil municipal. Nous avons signé une convention de partenariat avec la prison. Il y a aujourd'hui huit détenus qui travaillent en extérieur dans nos services communaux (réparations de tuyaux, déchets…), cela se passe très bien. C'est un premier pas vers la réinsertion, on a d'autres projets encore où on pourra travailler avec le centre de détention" , explique Teari Alpha, le maire de la commune.