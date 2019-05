Les détenus de Nuutania sensibilisés aux gestes écolos

Papeete, le 27 mai 2019 - Dans le cadre de la Fête de la nature qui s'est déroulée du 22 au 26 mai, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française a organisé plusieurs actions afin de sensibiliser la population carcérale à l'environnement. Le collectif Nana sac plastique est notamment venu dans l'enceinte de la prison de Nuutania pour expliquer aux détenus son combat contre la pollution plastique et plus globalement la protection de l'environnement.



"Bientôt, on risque de manger tous du plastique en mangeant notre poisson, alors ?" , interroge incrédule un détenu d'une petite trentaine d'années après avoir écouté le speech de Jason du collectif Nana sac plastique. Pendant plus d'une heure, Jason leur a expliqué, diapos et petit film à l'appui, les conséquences de la pollution plastique sur les océans. "D'ici 2050, si on ne fait rien, il y a aura plus de plastique que de poissons dans la mer (…). Il existe cinq continents de plastique qui flottent sur les océans. Le plus grand fait trois fois la distance Tahiti / Les Marquises, vous vous rendez compte de sa taille ? On retrouve des pailles dans le nez des tortues, une baleine morte a été retrouvée avec 40 kilos de plastique dans le ventre" , alerte le militant du collectif. Interpellés par la description de l'état des océans par le militant, la quinzaine de détenus présents se sont montrés très concernés par la situation. "Il faut faire quelque chose pour protéger nos lagons et préserver notre fenua" , réagit un prisonnier plus âgé.