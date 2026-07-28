

Les défaillances des entreprises battent un nouveau record en Outre-mer

Tahiti, le 27 août 2026 - Entre juillet 2025 et juin 2026, 3 040 redressements et liquidations judiciaires d’entreprises ont été enregistrés dans les Outre-mer. Le nombre de défaillances progresse ainsi de 14,9 % par rapport au 2e trimestre 2025. La Polynésie se place parmi les territoires ultramarins où la hausse reste la plus modérée.



Sur le front économique, les Outre-mer affichent des situations mitigées. Au deuxième trimestre 2026, 3 040 défaillances d’entreprises ont été recensées en cumul sur douze mois, soit une hausse de 14,9 % sur un an. Cette progression est nettement supérieure à celle enregistrée sur l’ensemble de la France, soit 5,1 % de plus. La hausse concerne la quasi-totalité des secteurs, avec des augmentations particulièrement marquées dans le transport et l’entreposage avec +47,2 % et le commerce et la réparation automobile avec +24,1 %.



Les écarts sont importants selon les territoires. Les défaillances progressent de 29 % en Guadeloupe, 18,5 % en Martinique et 40 % en Guyane, tandis qu’elles augmentent de 17,7 % à La Réunion. La Nouvelle-Calédonie fait figure d’exception avec une baisse de 12,5 %.

​ +10,1 % en Polynésie

La Polynésie se place tout de même parmi les territoires ultramarins où la hausse reste la plus modérée. Après deux trimestres consécutifs de recul, les défaillances repartent à la hausse avec 164 procédures enregistrées sur douze mois, contre 149 un an plus tôt, soit “seulement” +10,1 %.



Le commerce apparaît comme le principal moteur de cette dégradation. Le nombre de procédures y progresse de 64 % sur un an, expliquant en grande partie le retour à la hausse observé au deuxième trimestre.



À ce stade, les données témoignent donc d’un retournement de tendance en Polynésie française, après deux trimestres de baisse.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 27 Août 2026 à 18:33 | Lu 359 fois



