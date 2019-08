Les dames en or, les filles en argent

La compétition a débuté lundi à 7H30 (dimanche à 11H30 pour Tahiti) par les catégories remportées par la Nouvelle Zélande en 2017 : les catégories V6 junior fille et V6 vétéran dame, le départ des juniors ayant été donné cinq minutes avant le départ des vétérans dame. Le temps était ensoleillé mais le vent était de la partie, avec une température d’environ 10 à 12 degrés pas du tout au goût de nos rameuses.



Du côté des juniors, la Nouvelle Zélande a pris un bon départ en se positionnant directement en tête. Au premier demi-tour, la pirogue tahitienne accusait une minute retard sur la pirogue néozélandaise, toujours en tête. Hawai’i est distancée, en troisième position, devant la Californie et l’Australie. Notre pirogue vétéran, quant à elle, est en tête à mi-course avec une avance confortable devant la Californie suivie de près par le Canada et la Nouvelle Zélande.



Nos juniors féminines vont faire une bonne fin de course en parvenant à réduire l’écart avec la Nouvelle Zélande mais ce sera insuffisant. Tahiti termine à la deuxième place derrière la Nouvelle Zélande tenante du titre et devant Hawai’i. En V6 vétéran dame 50, Tahiti remporte la médaille d’or devant la Californie et l’Australie après avoir lutté pendant plus de deux heures contre le froid. SB