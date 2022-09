Les cyclistes tahitiens 14e en Australie

Tahiti, le 21 septembre 2022 - Événement historique pour le cyclisme tahitien mercredi en Australie à l’occasion de sa première participation aux Championnats du monde cycliste. Engagée dans l’épreuve du contre-la-montre par équipe en relais mixte, la sélection tahitienne a fini 14e et première des petits pays du Pacifique. Son objectif de départ.



Les Championnats du monde sur route de cyclisme 2022 se déroulent actuellement à Wollongong au Sud de Sydney en Australie et cette situation géographique a fait le bonheur du cyclisme océanien, l’Union Cycliste Internationale (UCI) ayant en effet proposé à des petits pays de la région de participer à l’événement. C’était une grande première pour ceux qui ont donné suite à l’invitation à l’instar des fédérations tahitienne, néo-calédonienne et samoane. Les Tahitiens ont ainsi participé mercredi au contre-la-montre par équipe en relais mixte, l’épreuve la mieux adaptée à leur niveau et à celui du cyclisme océanien, hors Australie. La sélection tahitienne composée de Taruia Krainer, Kahiri Endeler et Teva Poulain chez les hommes et d’Élodie Touffet, Kylie Crawford et Tekau Hapairai chez les femmes, a eu l’honneur d’ouvrir le parcours puisqu’elle fut la première à s’élancer en début d’après-midi. Selon le concept de la discipline, les trois hommes ont effectué la première moitié du parcours avant de passer le relais aux trois femmes pour la deuxième moitié.



Un parcours de Wollongong d’une distance totale de 28,2 km, vallonné mais relativement roulant. Et les chronos furent d’ailleurs de très haut niveau chez les meilleurs à commencer par l’équipe suisse qui s’est imposée devant l’Italie et l’Australie, la France terminant 7e dans la même minute que les vainqueurs. Les Tahitiens n’avaient nullement l’ambition de lutter avec les meilleurs de la discipline ; mais bien de devancer leurs cousins océaniens. Mission accomplie : la sélection tahitienne a pris la 14e place devant la Nouvelle-Calédonie et les Samoa respectivement 15e et 16e.



Les athlètes de cette équipe tahitienne sont attendus de retour au fenua vendredi. Probablement doivent-ils se préparer à être assaillis de questions par les coureurs cyclistes locaux lors des prochaines courses tant l’expérience qu’ils ont vécue va marquer les annales du cyclisme tahitien.