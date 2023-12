Les cuves de stockage arrivent à Hitia'a vendredi

Tahiti le 12 décembre 2023. Les cuves de stockage de la société Mana Ito sont arrivées ce mardi au Port de Papeete. Elles serviront au développement du futur centre de stockage de gaz à Hitia'a et seront débarquées à partir de vendredi.





La société MANA ITO, filiale du Groupe familial de monsieur Albert MOUX annonce l’arrivée ce jour au Port de Papeete, du cargo UHL Fortune transportant les 3 cuves pour son futur site de stockage de gaz de Hitia'a.



Il s’agit d’une opération prévue et préparée de longue date avec la participation active des Services du Pays et des partenaires de MANA ITO.



Ces cuves construites en Europe suivant les normes de sécurité les plus strictes, y furent chargées mi-novembre sur le cargo. Et après avoir emprunté le détroit de Magellan au sud de la Patagonie, et un passage ensuite sur Papeete pour les nécessités des démarches administratives, elles seront in fine livrées et déchargées sur Hitiaa en fin de cette semaine, avec notamment pour les phases de transbordement l’utilisation du navire Tahiti Nui 8 de la Flottille Administrative de la Polynésie française.



Les 3 cuves en quelques chiffres : Longueur de 45 mètres,

Diamètre de 8,5 mètres,

Poids unitaire de 420 tonnes,

Et capacité de stockage de 1000 tonnes chacune.



MANA ITO remercie à nouveau le Gouvernement de la Polynésie française, les Directions Administratives du Pays, les Services du Haut-Commissariat, ainsi que toutes les parties prenantes du projet qui ont permis la venue de ses cuves.



Cette arrivée marque une phase importante et décisive du chantier de construction du nouveau centre de stockage de Hitiaa, dont la mise en service est prévue sur 2024.



le Mardi 12 Décembre 2023 à 13:39 | Lu 818 fois