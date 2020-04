Les crèches et les garderies ont rouvert

Tahiti, le 29 avril 2020 – Le conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi a décidé de la réouverture des établissements de garde d’enfants tels que les crèches et les garderies dès ce mercredi.



Le conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi a décidé de la réouverture des crèches, jardins d'enfants, haltes-garderies, garderies périscolaires et autres garderies parentales au regard du “fléchissement significatif du phénomène épidémique, et pour accompagner la relance progressive de l’activité économique”. Une mesure d'ores-et-déjà annoncée lors de l'allocution conjoint de l'État et du Pays lundi. Ainsi, les responsables des structures devront appliquer un protocole d’accueil adapté pour garantir “une protection optimale des enfants accueillis”.



Le communiqué diffusé explique également que “le ministère de la Famille et des solidarités incite les parents dont les enfants fréquenteraient des structures non titulaires d’un agrément à exiger l’application des mesures de prévention préconisées dans tous les lieux publics”.