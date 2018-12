Les conseils d'une nutritionniste pour le réveillon

Après Noël, le marathon culinaire des fêtes de fin d'années reprend de plus belle avec le festin du 31 décembre. Nous sommes allés demander quelques conseils à Tiphaine Verneau, diététicienne et nutritionniste pour que ce dernier repas de l'année ne soit pas fatal à nos silhouettes de rêve !





Faut-il manger "léger" avant le repas du réveillon ? Doit-on jeûner ?

"Je recommande vraiment de manger équilibré, afin de ne pas arriver affamé au repas du 31 et de se précipiter sur tous les gâteaux apéros. Le fait de jeûner n'est vraiment pas une bonne idée à ce moment-là."



Que conseillez-vous comme repas du réveillon ?

"Le but des menus de fête est de ne pas se priver, de manger ce dont on a rêvé toute l'année, de se faire plaisir. Il faut privilégier davantage la qualité à la quantité. Souvent lors des repas de fêtes, nous consommons une grosse portion de protéines et les légumes font défaut, or il faut les privilégier. Par exemple, à l'apéro, si on souhaite manger du saumon fumé, je conseille de remplacer le pain par des rondelles de concombre. En plat, on peut faire un rôti de poisson avec une farce aux champignons avec en accompagnement des légumes que l'on a pas forcement l'habitude manger comme des poireaux, du choux rouge cuit et en féculent un peu de marron ou un gratin local de patates douces. On peut vraiment se faire plaisir avec des légumes de fêtes comme des asperges, des endives… "



Certains aliments sont-ils à éviter, voire même à proscrire ?

"Tout est toujours une question de proportions. Si on mange quelque chose de très gras, je conseille de l'associer avec des fibres, des légumes, cela va permettre de limiter les effets ravageurs sur la silhouette. Il n'y a rien à bannir, il faut juste essayer de ne pas surcharger l'alcool, le gras, les fritures, le sucre."



Comment bien se remettre des excès de la veille ?

"Je conseille de se rattraper en bougeant le lendemain. Si on peut faire une balade digestive le soir même, ou bien de danser, c'est bien, cela permet d'éliminer un peu. Je ne recommande pas de modifier l'équilibre d'une journée au niveau alimentaire."



-Faut-il jeûner ou plutôt manger léger ? Si oui quoi ?

"Je conseille de manger équilibré mais léger. C’est-à-dire des choses faciles à digérer plutôt cuites et mixées comme des bouillons, des soupes, des compotes, des laitages, cela sera plus facile à digérer que des crudités par exemple."

"

En cas de "gueule de bois", que doit-on faire ?

"Il faut s'hydrater à fond, boire de l'eau ou de l'eau citronnée, des jus de légumes, du thé."



Pour les personnes qui se sont un peu trop laissées aller, pouvez-vous conseiller un petit programme de remise en forme ?

"Si on a pris 3 kilos en une semaine, il ne faut surtout pas se dire qu'on va les perdre en deux jours. Ce n'est vraiment pas la bonne pensée à avoir. Il vaut mieux se laisser le temps et ne pas partir dans un vrai régime restrictif, car sur le long terme, c'est plus délétère. Il faut se laisser le temps de perdre ses kilos en adoptant toujours une alimentation équilibrée en quantité raisonnable. Si on a besoin de grosses quantités, ce sont les légumes qui doivent être augmentés, davantage que les fruits qui ont un fort apport à sucre. Il faut plus jouer sur le sport et l'activité physique que de se priver et de manger que de la salade verte !"