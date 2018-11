Les confessions d'une taravana, le one-woman-show made in fenua de Nadia Chibani

Papeete, le 15 novembre 2018 - Arrivée depuis un an en Polynésie, Nadia Chibani se produit sur les planches du Teata Comedy Club au Paradise à Papeete vendredi 16 novembre. L'humoriste a pioché les idées de son one-woman-show Les confessions d'une taravana à travers ce nouveau quotidien qui s'est ouvert à elle.





Un one-woman-show pour les locaux par une locale nouvellement arrivée. C'est l'idée du tout nouveau spectacle Les confessions d'une taravana que va présenter Nadia Chibani vendredi soir sur la scène du Teata Comedy Club.

" Cela fait un an que je suis à Tahiti, au départ, je devais rester une dizaine jours. Mais la vie en a décidé autrement… quelques jours avant mon retour pour Paris, on m’a volé ma valise avec mon portefeuille, ma carte bleue et mon passeport. J'ai pris cela comme un signe du destin et je suis restée ici" , explique d'emblée le sourire aux lèvres Nadia Chibani, qui ne semble pas regretter le moins du monde sa vie parisienne.

Et l'artiste a profité de cette année impromptue pour découvrir les multiples facettes de la vie tahitienne. "En découvrant la vie ici, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, qui parle aux gens qui vivent ici. Pour apprécier toutes les nuances de mon spectacle, il faut vivre ici. Le titre Les confessions d'une taravana, signifie 'foffole', mais à la base ce mot s'emploie pour les gens qui ont fait un accident de décompression" , poursuit l'humoriste.