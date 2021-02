Les conditions d’importation et de commercialisation des masques renforcées

Tahiti, le 10 février 2021 - Le conseil des ministres a adopté, mercredi, un arrêté visant à encadrer les conditions d’importation et de commercialisation des masques à usage médical, des masques de protection respiratoire (masques dit "FFP") et des masques dits "grand public". Cet arrêté précise notamment que les masques à usage médical et les masques de protection respiratoire doivent respecter des normes françaises, européennes ou internationales, et doivent présenter un certificat de conformité ou un rapport de test à l’importation.



Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le conseil des ministres a adopté, mercredi, un arrêté visant à encadrer les conditions d’importation et de commercialisation des masques à usage médical, des masques de protection respiratoire (masques dit "FFP") et des masques dits "grand public", c’est-à-dire les masques jetables dont la qualité est suffisante pour un usage de prévention au quotidien.



Cet arrêté définit, pour chaque type de masque, les exigences minimales de qualité et les normes de qualité qu’ils doivent respecter. Les masques à usage médical et les masques de protection respiratoire doivent respecter des normes françaises, européennes ou internationales et doivent présenter un certificat de conformité ou un rapport de test à l’importation. Les masques "grand public et jetables" doivent, quant à eux, filtrer au moins 70% des particules d’une taille moyenne de 3 microns.



Par ailleurs, l’arrêté impose des règles d’étiquetage et d’emballage pour tous les masques, afin de garantir l’information optimale du consommateur sur le niveau de protection proposé et d’assurer une bonne hygiène de ces masques à l’achat.