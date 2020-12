Les concerts de Jean-Louis Aubert et de Gims en septembre et octobre 2021

Jean-Louis Aubert et Gims devaient se produire initialement en septembre dernier sur la scène de To'atā. Mais la pandémie de Covid-19 les avait empêchés de se déplacer au fenua. Leurs dates de concerts ont ainsi été reprogrammées par SA production pour l'année prochaine.Ainsi, Jean-Louis Aubert se produira le 11 septembre 2021 à To'atā. L'ancien chanteur du groupe Téléphone, accompagné par ses musiciens "Les sculpteurs de vent", présentera à ses fans polynésiens son dernier double-album "Refuge".Gims pour sa part prendra possession de la scène de To'atā le 2 octobre prochain. L'ancien membre de Sexion d'assaut avait déjà donné un concert au fenua en 2015. Il avait promis de revenir pour enflammer le public polynésien.Les places sont en vente sur ticketpacific.pf et dans les points de vente habituels : Carrefour Arue, Faa’a, Punaauia et Taravao ainsi qu’à la billetterie de Radio 1 à Fare Ute.