Les concerts de Jean-Louis Aubert et Gims reportés, Kev Adams annulé

Tahiti, le 28 juillet 2020 - SA production vient d’annoncer le report des spectacles de Jean-Louis Aubert et Gims prévus les 19 et 26 septembre et l’annulation de celui de Kev Adams, le 17 octobre. Les organisateurs expliquent cette décision en raison des incertitudes liées à l’épidémie de Covid-19 et les difficultés de circulation dans le Pacifique.



C’est officiel, les spectacles de Jean-Louis Aubert et Gims prévus les 19 et 26 septembre à To’ata sont reportés et celui de Kev Adams, le 17 octobre, est annulé.

En effet, face aux incertitudes liées à la situation sanitaire et les difficultés de circulation dans le Pacifique, SA production a décidé de modifier la programmation de plusieurs de ses spectacles prévus à Tahiti. La société est actuellement en discussion avec Jean-Louis Aubert, Gims ainsi que Marc Lavoine, qui lui devait se produire en mai, pour reporter leurs concerts en 2021.

Avant d’arriver en Polynésie, Jean-Louis Aubert et Gims devaient se rendre en Nouvelle-Calédonie, mais les autorités ont décidé de suspendre tous les vols internationaux au moins jusqu’au 24 octobre.