Les concerts To’are offrent une scène au groupe Hiva

TAHITI, le 18 août 2022 - Le groupe de musique Hiva assurera le 12e concert To’are organisé par la Maison de la culture le jeudi 15 septembre. Il interprétera des chansons de son premier album et promet de faire découvrir au public des inédits.



Le premier album du groupe Hiva, intitulé tout simplement Hiva, est sorti il y a quelques mois. Un premier concert a eu lieu en décembre. Ensuite, le groupe est monté sur différentes scènes en avril et en mai. Ils ont par exemple participé à la 20e Hinano Live ou bien au concert de l’océan à To’ata. Une nouvelle rencontre avec le public s’annonce le 15 septembre à la Maison de la culture. Les artistes seront sous le banian du paepae a Hiro, dans le cadre des concerts To’are. “ Nous espérons vraiment, comme d’autres avant eux, Eto, les Vaiteani, Kohu, que cela sera un vrai tremplin pour ce groupe encore peu connu ”, explique Alexandre Tenailleau, chargé de communication à la Maison de la culture.



Hiva, jadis, était un clan de valeureux guerriers au service du roi. Aujourd’hui, Hiva est un groupe de musique fondé par le leader Vehetemanu. “ Je suis auteur et compositeur et j’ai depuis longtemps de nombreux titres écrits et composés. J’avais besoin de musiciens pour les faire vivre. ”



En 2020, il a sollicité des collègues musiciens qui ont répondu sans hésiter à la lecture des textes et à l’écoute des compositions. “ Textes et mélodies sont vraiment beaux ”, confirme le guitariste Ariitea Taere qui fait également les voix. Tamatea Teaha ajoute : “ Il a ce don de maîtriser sa langue, de parler de sujets de sociétés qui concernent tout le monde ”.



Vehetemanu est originaire de Raivavae et s’exprime dans la langue de son île. “ Mais je demande aux autres membres du groupe de chanter en tahitien s’ils sont plus à l’aise .” Il aborde différents thèmes qui lui sont chers dont la culture. “ Plus le temps avance et plus on a du mal à la retrouver, elle suit un chemin qui n’est pas le bon à mon sens. Il faut revenir aux sources, la reprendre en main .” Il parle aussi d’amour, “ évidemment ”, et de son “ lot de séparations ”. Il écrit sur l’océan “ que malheureusement nous ne protégeons pas assez. Il nous donne tant. C’est une façon de le remercier ”, sur la nature, la pirogue et le lâcher prise. “ On a tout ce qu’il faut ici pour être bien et on trouve encore le moyen de tout détruire ! ”



Rassembler et unir les peuples du pacifique



Le groupe s’est formé avec des amis et des membres de la famille de Vehetemanu, petit à petit, depuis, de nouvelles personnes sont venues gonfler le clan. Ce dernier souhaite “ rassembler, joindre et unir les peuples du Pacifique et d’ailleurs ”. Les membres veulent “ faire naître une émotion, une flamme dans le cœur des plus désunis. ” Chanson après chanson “ c’est l’âme de chacun qui se dévoile ”.



Leurs premières expériences en public leur ont donné une grande satisfaction, mais aussi “ plus d’assurance ”. Le 15 septembre, Hiva annonce vouloir reprendre des chansons du premier album mais aussi offrir des inédits. “ Lorsqu’on a commencé, j’avais déjà une quarantaine de chansons de prêtes .” Le premier album en compte onze.



Pour transmettre et porter leur identité, Hiva s’est doté d’un logo riche de sens. Les quatre éléments qui les inspirent y sont représentés. Le symbole de la mer illustre l’eau, le champ, la terre, les ailes, l’air, les flammes, le feu. “ L’eau met à nu le monde des émotions, l’air nous appelle notre liberté et nous souffle le monde des idées, le feu avec sa lumière rassurante et sa chaleur réconfortante peut aussi attiser les passions trop longtemps oubliées, la terre enfin nous rappelle qui nous sommes. ”



Des tresses représentent le lien qui attache tous les éléments, deux espaces vides et bleus représentent la liberté de l’homme. “ Les quatre éléments tourbillonnent pour donner la vie, pour transmettre la force. Les énergies sont vivantes, puissantes, elles évoluent en chacun de nous. Elles nous marquent à jamais, nous rappellent nos racines et nous invitent à la liberté .”



Avant d’enregistrer un deuxième album (le premier album a été entièrement autofinancé), le groupe Hiva souhaite faire vivre le premier. D’autres scènes ne manqueront pas dans les mois à venir.



Pratique



Le jeudi 15 septembre à 19h30 sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture.

Tarif : 1 500 Fcfp, -15% avec la big CE.

Billets en vente sur place et



