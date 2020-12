Les commerçants de Papeete inquiets pour leur avenir

Tahiti, le 14 décembre 2020 - Repousser le couvre-feu à 22 heures, autoriser les marchés ambulants et rouvrir les salles de sports : l'association Papeete centre-ville, par la voix de son président, Dany Dana, demande aux autorités de redonner la "liberté d'entreprendre" aux commerçants, en levant certaines mesures qui ne leur permettent plus d'animer la ville.



Les animations de Noël sont plutôt rares cette année, quel est l'impact sur le centre-ville ?

"On avait prévu une nocturne pour le grand marché de Noël prévu initialement le vendredi 11 décembre, on était censé fermer à 23 heures, avec des exposants, des animations, etc. On a dû l'annuler. Ce genre d'animations nous ramenait du monde. Le résultat, aujourd’hui, c'est qu'il y a beaucoup moins de passage en ville, et donc chez les commerçants. On a quand même pu maintenir une nocturne le 18 décembre jusqu'à 20 heures dans le centre-ville, chaque commerçant fera des efforts sur des remises et des offres. On a également lancé une grande campagne de communication avec Papeete centre-ville et la CCISM pour faire prendre conscience à la population qu'il est important pour l'économie locale et nos emplois de consommer local au lieu d'acheter sur internet."



Le e-shopping est en hausse cette année ?

"C'est ce qu'on constate tous les ans, mais cette année, le comportement des consommateurs prend une dimension particulière. L'année 2020 a été très compliquée pour les commerces, il y a eu des licenciements, des plans de départs volontaires, des réductions de temps de travail... Ce qui pèse sur le moral et sur les finances. Pour limiter la casse et essayer de finir l'année sur une touche positive, il faut absolument que les gens prennent conscience qu'il faut acheter local et surtout dans les commerces de proximité. On compte sur la solidarité des gens pour sauver l'économie, parce que l'économie est principalement dans les commerces."