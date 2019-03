Les collégiens de Tubuai découvrent divers métiers

TUBUAI, le 13 mars 2019 - Le premier forum des métiers du collège de Mataura à Tubuai s'est tenu la semaine dernière. Plusieurs professionnels ont ainsi partagé avec les collégiens leur quotidien. Un échange plutôt lucratif pour les élèves de 3e, qui, par cette occasion, pourront mieux réfléchir sur leurs futures formations.



Ils ont mis de côté leurs cours, le temps d'une matinée. Les 4e et 3e du collège de Mataura à Tubuai ont participé la semaine dernière au premier forum des métiers qui s'est tenu au sein de leur établissement scolaire.



Sept secteurs d'activités étaient représentés, tels que les mūto'i, les gendarmes ou encore la compagnie aérienne locale.



" Ce 1er forum s’inscrit dans le parcours avenir des élèves et leur formation à l’orientation. Il aura été l’occasion pour les élèves de 4e de faire une première découverte de métiers et pour les élèves de 3e de découvrir différents champs professionnels, différents métiers afin de réfléchir plus concrètement à leur formation post 3e. Leur livret nominatif "Forum des métiers" leur permettra d’affiner leur choix d’orientation et de formation avec la Conseillère d’Orientation, Mme Louis qui sera au collège de Mataura Tubuai le 12 mars ", indique un communiqué.



114 élèves étaient concernés par ce premier forum des métiers.