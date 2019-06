Les cinq propositions d’Island Voices

PAPEETE, le 13 juin 2019 - Au terme d’une semaine consacrée à l’événement Island Voices en Polynésie française, pour laquelle plusieurs personnalités internationales ont échangé notamment dans Tahiti Infos autour de la protection de l’océan Pacifique, l’ONG Pew et la Fape ont diffusé mercredi « cinq actions fondamentales à intégrer pour une gestion durable de nos écosystèmes marins » en forme de bilan de cet évènement.



Du 4 au 8 juin dernier, à Tahiti, l’association Pew Polynésie et la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement - Te Ora Naho (FAPE) ont organisé l’échange international Island Voices (“les voix des îles”). À l’issue de cette semaine d’échange et de partage, les participants ont souhaité diffuser un message pour rallier les peuples océaniens autour de la protection de leur Océan Pacifique.

Depuis 2015, le groupe Island Voices rassemble périodiquement des anciens élus, artistes, éducateurs, pêcheurs, navigateurs traditionnels, défenseurs de l’environnement, pour échanger sur la culture traditionnelle liée à l’océan et renforcer la coopération internationale de la société civile pour la protection de l’Océan Pacifique.



Plusieurs personnalités internationales de Hawaii, Rapa Nui, Nouvelle-Zélande, Palau, et des Îles Cook, ainsi qu’une quinzaine de référents de Polynésie française investis dans la promotion de la culture traditionnelle et la protection de l’environnement se sont réunis lors de cet évènement à Tahiti. Ils ont pu échanger sur les succès et difficultés rencontrés dans leurs projets de conservation marine. Les grandes aires marines protégées créées ces dernières années à Hawaï, Rapa Nui, Palau et aux Îles Cook ont été particulièrement inspirantes pour les polynésiens et les représentants des îles Australes et des Marquises, engagées dans des projets similaires dans leurs eaux.